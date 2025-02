Vodafone chiude la TV Box e modifica l’accesso ai servizi digitali

Dal 16 marzo 2025, alcuni clienti Vodafone non potranno più accedere ai servizi di gestione online tramite “Fai da Te” e VodafoneMyApp. Questa modifica però riguarderà esclusivamente coloro che hanno sottoscritto offerte ormai fuori commercio. Per assicurarsi che vi sia una comunicazione efficace, l’ operatore informerà i clienti interessati con un avviso via SMS, e-mail o conto telefonico.

Per questi utenti, l’unico canale di assistenza disponibile sarà il servizio clienti al numero 190, operativo ogni giorno dalle 8 alle 22. Sarà ancora possibile gestire pagamenti, verificare offerte attive e richiedere supporto, ma esclusivamente tramite operatore.

Vodafone TV: chiusura definitiva a luglio

Chi non volesse accettare questa modifica potrà esercitare il diritto di recesso senza costi di disattivazione o penali. La disdetta potrà essere effettuata chiamando il 190 o recandosi in un punto vendita Vodafone. In alternativa, inviando una raccomandata A/R alla sede di Ivrea o scrivendo una PEC all’indirizzo ufficiale. Nel caso di rate ancora in corso, queste dovranno essere saldate regolarmente o in un’unica soluzione, se richiesto dal cliente.

Un ulteriore cambiamento interesserà gli utenti Vodafone TV. Infatti, a partire dal 1° luglio 2025, il VodafoneTV Box e l’app mobile VodafoneTV non saranno più utilizzabili. Anche le offerte di TV Base e TVSport Mix verranno interrotte. Rimarranno invece attivi il servizio VodafoneTV con NOW e l’offerta di rete fissa.

I clienti che hanno aderito alle offerte TV potranno decidere se mantenere il proprio abbonamento o recedere senza costi aggiuntivi. La disdetta potrà essere richiesta tramite il 190, nei negozi Vodafone. Oppure inviando una raccomandata o una PEC all’assistenza clienti. Chi ha sottoscritto le offerte One Pro TV o Internet e TV perderà l’accesso a VodafoneTV e al canale Sky Sport Mix. Anche in questo caso sarà possibile recedere senza costi di disattivazione o altre spese extra. Vodafone ha poi chiarito che i clienti non dovranno restituire il TV Box.