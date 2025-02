Live Caption si rinnova su Pixel: migliorata la visibilità dei sottotitoli

Google cerca sempre di migliorare l’esperienza degli utenti sui propri dispositivi, puntando sull’avanzamento tecnologico e su nuove funzionalità.

Uno dei punti fondamentali che cerca di raggiungere il colosso di Montand View è sicuramente quello di rendere i propri dispositivi quanto più accessibili possibile, e questo lo possiamo toccare con mano guardando il nuovo aggiornamento che coinvolgerà Pixel.

Pixel è la linea di dispositivi che è stata sviluppata da Google e che comprende una lunga serie di prodotti, tra cui smartphone e tablet.

E la funzione di Pixel che subirà un aggiornamento è Live Caption. Si tratta di una modalità di questi dispositivi che permette che vengano generati dei sottotitoli sotto qualsiasi video o audio riprodotti dagli utenti.

Live Caption di Pixel: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

La funzione Live Caption di Pixel è una funzione estremamente utile, poiché rende il dispositivo accessibile anche agli utenti con disabilità del sistema uditivo.

Live Caption permette infatti agli utenti di avere dei sottotitoli automatici sotto qualsiasi contenuto audiovisivo, e in alcune tipologie di dispositivi è incluso anche il supporto per le chiamate e le videochiamate. Inoltre, i sottotitoli sono generati automaticamente anche off line.

Inutile ribadire come questa funzione risulti essere indispensabile per alcuni utenti, e proprio per questo Google ha deciso di migliorarla ancora di più grazie ad alcuni aggiornamenti.

Gli aggiornamenti inerenti alla funzione sono essenzialmente due: il primo è la possibilità di rendere i sottotitoli trasparenti, per dare maggior risalto alle immagini che passano sullo schermo, mentre il secondo utilizzerà l’intelligenza artificiale per aggiungere ai sottotitoli alcune frasi che potrebbero aiutare l’utente a comprendere meglio il contesto dell’audio.

Per tutti gli utenti con uno smartphone Pixel sarà necessario cliccare alla voce Background Transparency presente sul menu di Live Caption per avere in pochi semplici clic il nuovo aggiornamento.