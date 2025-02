Nothing Phone (3a): confermato chipset Snapdragon per più potenza

Nothing ha finalmente rivelato che il Phone (3a) sarà equipaggiato con il potente chipset Snapdragon, una scelta che garantirà prestazioni di altissimo livello. Carl Pei, CEO di Nothing, ha condiviso su TikTok con entusiasmo che il nuovo dispositivo offrirà una CPU più veloce del 25% e una NPU più reattiva del 72% rispetto al precedente modello. Come possiamo non aspettarci un’esperienza utente superlativa, considerando anche l’evoluzione dei dispositivi nelle nostre mani? Nothing mira a innovare anche il mondo degli smartphone, come altre aziende tech del resto, ma con una marcia in più. La produzione del Phone (3a) è già avviata in uno stabilimento a Chennai, India, un passo che riflette l’importanza del mercato indiano. Più di 500 persone, per lo più donne, sono impegnate nella produzione di questo nuovo modello. Questo è un segno della crescente attenzione dell’azienda Nothing verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. Con un impressionante +577% di crescita nelle vendite nel 2024, Nothing sta dimostrando di avere un posto di rilievo in un mercato sempre più competitivo.

Un design iconico, ma con novità: il Nothing stupisce

Il Phone (3a) manterrà il design distintivo di Nothing, ma con un tocco di innovazione. La back cover in policarbonato trasparente si preannuncia come una scelta più leggera rispetto al vetro, pur mantenendo il look moderno e futuristico che ha fatto il successo dell’azienda. Inoltre, lo schermo OLED da 6,8 pollici FHD+ con refresh rate a 120Hz garantirà un’esperienza visiva senza pari, non sperimentata ancora. Ma la vera sorpresa sta nel comparto fotografico, una chicca per chiunque vogli avere professionalità nei propri scatti. Il teleobiettivo da 50 MP con zoom 2x è una novità assoluta per Nothing nella fascia media e potrebbe essere decisamente un vantaggio rispetto alla concorrenza, che non offre un simile livello di zoom. A questo si aggiunge un possibile nuovo pulsante fisico per la fotocamera, che potrebbe trasformare l’approccio agli scatti. Con tutte queste innovazioni, il Nothing Phone (3a) ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più ambiti modelli della fascia media quest’anno.