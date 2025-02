Xbox Store, ecco i nuovi fantastici sconti di metà febbraio

Siamo da poco arrivati a metà del mese di febbraio e, come da tradizione, il colosso americano Microsoft continua ad aggiornare le sue proposte di videogiochi disponibili su Xbox Store. Gli utenti potranno quindi acquistare anche per questa seconda metà del mese tantissimi titoli di rilievo a dei prezzi davvero eccezionali. Tra questi, l’azienda ha deciso di proporre degli sconti esagerati pari anche al 90%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Xbox Store, nuovi sconti di metà febbraio fino anche al 90%

Anche per questa metà del mese il colosso americano Microsoft ha aggiornato il suo catalogo di sconti ed offerte disponibili per gli utenti su Xbox Store. Come già accennato in apertura, si tratta di occasioni davvero Imperdibili e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa ad un costo onesto tantissimi videogiochi anche piuttosto noti.

Come già successo in passato, l’azienda ha deciso di proporre degli sconti esagerati pari addirittura al 90%. Tra questi, c’è il videogioco noto con il nome di Fury Unleashed. Quest’ultimo viene venduto sullo store solitamente ad un prezzo più alto. Ora, però, con lo sconto folle del 90%, gli utenti potranno acquistarlo per la propria console ad un prezzo di appena 1,99 euro. Sono poi disponibili sullo store altrettanti sconti interessanti.

Ci sono ad esempio i videogiochi Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe e Call of Juarez: Bound in Blood. Entrambi sono al momento disponibili all’acquisto su Xbox Store con un notevole sconto pari all’80%. In questo modo, gli utenti potranno portarseli a casa ad un super prezzo pari rispettivamente a 1,99 euro e 17,99 euro.

Come sempre, consigliamo di visitare la pagina ufficiale di Xbox Store per non perdere nessun gioco in sconto. Ricordiamo però che alcuni titoli presenti in sconto sullo store potrebbero essere disponibili solo per gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass.