Lycamobile: con soli 5,99€ fino a 150 GB al mese

Lycamobile si conferma come uno degli operatori virtuali più interessanti del mercato. Tra le sue offerte più accattivanti, spicca il nuovo piano dedicato al 5G. Si tratta di 5G Portin 599, pensata per chi sceglie di effettuare la portabilità del numero. È una promozione che unisce quantità generose di traffico dati, vantaggi esclusivi e un prezzo estremamente competitivo. Con l’offerta 5G Portin 599, Lycamobile propone ben 150 GB di internet in 5G a soli 5,99€ mensili. La promo comprende anche minuti ed SMS illimitati. Un’attenzione particolare è riservata anche ai viaggiatori. Sono, infatti, inclusi 8 GB di traffico dati da utilizzare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Ciò rende tale tariffa ideale anche per chi si sposta frequentemente.

Lycamobile mette a disposizione un piano ultra vantaggioso

Uno aspetto particolarmente interessanti dell’offerta riguarda la possibilità di accedere a due mesi gratuiti. Pagando il primo mese al momento dell’attivazione, Lycamobile regala ai nuovi clienti il secondo e il terzo mese. Senza costi aggiuntivi. Tale incentivo permette di testare a fondo il servizio e valutare la qualità della rete senza alcun rischio economico. Inoltre, l’assenza di vincoli contrattuali garantisce agli utenti la massima flessibilità. Si può interrompere l’offerta o cambiare operatore in qualsiasi momento. Senza penali né sorprese. Per attivare l’offerta basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore virtuale, seguendo le indicazioni presentate.

Con la sua proposta 5G Portin 599, Lycamobile rende il 5G accessibile a una fascia di utenti sempre più ampia. Grazie all’eccezionale combinazione tra prestazioni elevate e un costo così contenuto, l’offerta rappresenta una scelta ideale per chi desidera sfruttare il massimo della tecnologia. Il tutto senza gravare sul proprio budget. Al momento non è chiaro se ci sarà una data di scadenza per l’offerta. Per questo motivo è importante procedere in fretta. Attivare la promo il più velocemente possibile è fondamentale per godere dei vantaggi esclusivi di Lycamobile.