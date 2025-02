Lycamobile: l’imperdibile offerta a meno di 6€ mensili

Lycamobile si sta affermando come uno degli operatori virtuali più competitivi. Le sue proposte risultano sempre più interessanti. Pronte ad assecondare le esigenze degli utenti. A tal proposito, l’azienda sta conquistando sempre più clienti, attratti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo delle sue offerte. Tra cui, spicca la nuova promozione 5G Portin 599. Quest’ultima è stata pensata per chi decide di effettuare la portabilità del numero e desidera sfruttare i vantaggi della rete 5G.

Lycamobile: interessanti dettagli della nuova promo

La 5G Portin 599 è una delle offerte più convenienti attualmente disponibili sul mercato. La promo di Lycamobile offre minuti e SMS illimitati con 150 GB in 5G. Inoltre, sono disponibili ulteriori 8 GB di roaming per usare internet nei Paesi dell’Unione Europea. Tutto con un prezzo pari a 5,99€ mensili. Un punto di forza dell’offerta è rappresentato dalla possibilità di ottenere ben due mesi gratuiti. All’attivazione del piano, si paga solamente il primo mese. Mentre il secondo e il terzo sono interamente gratuiti. I pagamenti riprendono solo dopo il quarto. Si tratta di un vantaggio che permette agli utenti di testare il servizio senza alcun rischio economico. Inoltre, Lycamobile elimina ogni vincolo contrattuale.

L’adesione all’offerta è estremamente semplice e veloce. Basta visitare il sito ufficiale di Lycamobile, selezionare il piano 5G Portin 599 e seguire le istruzioni per completare l’attivazione. L’operatore virtuale dimostra un impegno concreto nel rendere la tecnologia 5G disponibile a un pubblico sempre più ampio. Con una copertura di rete in espansione e pacchetti costruiti per soddisfare le esigenze degli utenti. Con tali premesse, Lycamobile rappresenta una soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate a costi contenuti. Non è noto per quanto tempo l’offerta sarà disponibile. Dunque, è consigliabile cogliere l’opportunità il prima possibile. Per non perdere i suoi vantaggi esclusivi. Con 5G Portin 599, Lycamobile conferma la sua posizione nel mondo delle telecomunicazioni, offrendo qualità e convenienza senza compromessi.