I chatbot IA arrivano su Firefox 135

Avendo già conosciuto le modifiche minori come l’autofill dei dati della carta di credito o il supporto linguistico per Firefox Translations, c’è una novità importante che riguarda nello specifico il browser web di Mozilla, il quale sembrerebbe dotato di accesso ai chatbot AI. Questa funzione opzionale, però, verrà introdotta progressivamente, e ad oggi potrebbe non esser disponibile per tutti gli utenti, ma potrebbe arrivare in un secondo momento.

Ecco tutto ciò che sappiamo nello specifico nell’universo Firefox

Essendo già stato disponibile su Firefox Labs, il chatbot AI per Firefox è ora disponibile per tutti gli utenti. Firefox 135 porta l’AI su Windows, macOS e Linux. Questa funzione garantirebbe un’opzione di chatbot, in quanto l’elenco delle scelte include Claude, Gemini, HuggingChatLe Chat Mistrale ChatGPT.

Ulteriori dettagli a riguardo

Firefox 135 è dotato anche di una funzione di riempimento automatico dei dati della carta di credito, di un supporto linguistico migliorato per Firefox Translations, oltre al chatbot AI. C’è uan maggiore sicurezza tramite l’applicazione della trasparenza dei certificati, ma riguarda specificatamente solo i server con certificati emessi da un’autorità iscritta al Root CA Program di Mozilla, coadiuvata dal controllo della revoca dei certificati di CRLite. Coloro che sono in possesso di Linux e macOS potranno solamente chiudere solo la scheda corrente quando utilizzano la scorciatoia da tastiera Esci pur avendo più schede aperte.

Ecco le conclusioni a riguardo

Avendo parlato di uno specifico universo, dobbiamo allo stesso modo dire che Firefox per Android riceve solo correzioni di bug minori e miglioramenti della qualità, oltre alla segnalazione di alcune difficoltà o problemi anomali. Tutti gli utenti che utilizzano il browser su dispositivi iOS ricevono una nuovissima versione dell’interfaccia che migliora l’esperienza pull-to-refresh, migliora sensibilmente tutte le prestazioni e supporto vocale, e miglioramenti della navigazione insieme a piccole modifiche come icone aggiornate e correzioni di tematizzazione.