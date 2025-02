Netatmo pronta al lancio di un nuovo dispositivo per la sicurezza

Netatmo continua a innovare il settore delle smart home. L’azienda offre diverse opzioni avanzate per migliorare la sicurezza domestica. A tal proposito, il lancio della nuova Videocamera Interna Advance, rappresenta impegno dell’azienda nel combinare tecnologia all’avanguardia, rispetto per la privacy e design raffinato. Il tutto racchiuso in un dispositivo ideale per la sorveglianza intelligente. La Videocamera Interna Advance si distingue per il suo approccio centrato sull’utente. Il dispositivo si basa su un algoritmo intelligente. Quest’ultimo riduce al minimo i falsi allarmi. Il sistema invia notifiche solo in caso di reale pericolo. Ciò consente di evitare distrazioni inutili, migliorando l’efficienza della sorveglianza. Il tutto senza compromettere la tranquillità quotidiana.

Netatmo presenta una nuova videocamera

Il dispositivo non si limita però a monitorare gli spazi, ma garantisce anche il massimo rispetto della privacy. Ciò grazie alla funzione Netatmo Smart Privacy. Dotata di un otturatore meccanico automatizzato, la videocamera si “spegne” ogni volta che rileva la presenza del proprietario. Tale opzione è disponibile grazie a tecnologie di riconoscimento facciale e geolocalizzazione.

Il design versatile e discreto rende la videocamera adatta a qualsiasi ambiente domestico. Le opzioni di installazione sono flessibili ed includono il posizionamento su mobili, pareti o soffitti. La Videocamera Interna Advance offre immagini 2K HDR e un angolo di visione di 130°. Tali fattori mettono a disposizione una visibilità dettagliata e nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’audio, arricchito da microfoni con tecnologia beamforming e un potente speaker, permette una comunicazione bidirezionale chiara e senza interferenze.

Netatmo ha scelto un’alimentazione cablata, invece di una batteria, per la sua videocamera. Ciò riflette l’attenzione dell’azienda per la continuità operativa e la riduzione della manutenzione. Garantendo una protezione costante. Inoltre, la compatibilità con altri prodotti del brand, come la Smart Siren e le videocamere da esterno, permette di creare un sistema di sicurezza integrato e completo. Completamente gestibile con l’app Home + Security. Con un prezzo di 249,99€ e senza abbonamenti obbligatori, la Videocamera Interna Advance rappresenta un investimento ideale per chi cerca sicurezza e innovazione.