Fibra: in Sicilia il primo comune senza rame

Il borgo della provincia di Messina è uno dei quattro comuni selezionati per il progetto 100% Fibra Vera, un’iniziativa pensata per accelerare la transizione dal rame alla fibra ottica nelle infrastrutture di telecomunicazione.

L’infrastruttura realizzata copre circa 4.500 unità immobiliari ed è stata finanziata completamente con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) di Infratel. I cittadini interessati a usufruire della tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che consente velocità di download superiori a 1 Gigabit al secondo, possono verificare la disponibilità della rete sul sito ufficiale di Open Fiber e attivare il servizio tramite uno dei provider già operativi.

Incentivi e voucher per la migrazione alla fibra

Per favorire il passaggio definitivo alla fibra ottica, Open Fiber e l’amministrazione comunale hanno introdotto diverse agevolazioni volte a semplificare e velocizzare le procedure di attivazione. Il processo di pre-cablaggio richiede un’unica autorizzazione, riducendo così le pratiche burocratiche e i tempi di rilascio dei permessi da parte del Comune.

Inoltre, per incentivare ulteriormente la migrazione dalla rete in rame alla nuova infrastruttura 100% fibra, i residenti di Brolo che attiveranno una connessione FTTH con uno degli operatori partner entro il 30 giugno 2025 potranno beneficiare di un voucher del valore di 100 euro. Tale bonus potrà essere convertito in:

un buono Amazon ,

, una gift card MediaWorld ,

, un buono carburante.

I cittadini potranno richiedere il premio entro e non oltre il 31 agosto 2025.

Procedura per ottenere il voucher:

Verificare la copertura della propria abitazione accedendo al sito ufficiale di Open Fiber. Inserire i propri dati e selezionare un operatore partner. Attivare la connessione ultra veloce entro il 30 giugno 2025. Richiedere il buono regalo entro il 31 agosto 2025.

Commenti e dichiarazioni

Il sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha evidenziato l’importanza dell’innovazione tecnologica per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire lo sviluppo economico locale:

“L’innovazione tecnologica non è un obiettivo isolato, ma un motore per migliorare i servizi pubblici e la vita quotidiana. Una connessione veloce è essenziale per le imprese che operano nell’e-commerce e per i turisti che visitano il nostro territorio. Sono certo che questa infrastruttura sarà un grande vantaggio per tutti.”

Dal canto suo, Paola Martinez, responsabile Affari istituzionali territoriali di Open Fiber, ha sottolineato la necessità di un’accelerazione normativa nel processo di dismissione della rete in rame:

“Il passaggio dalla rete in rame alla fibra ottica procede ancora troppo lentamente. Serve un chiaro impulso normativo per evitare di vanificare gli investimenti e gli sforzi tecnologici messi in campo. Partiamo da Brolo per dimostrare che l’Italia è pronta alla rivoluzione digitale.”

L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione del Paese, con Brolo che diventa un modello di riferimento per la futura transizione alla fibra ottica in tutta Italia.

