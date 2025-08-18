MediaWorld è speciale: ogni sconto è sensazionale

Quando entri da Mediaworld è impossibile non lasciarsi contagiare dall’energia delle offerte. La tecnologia non è più un obbligo, ma un gioco da scoprire con entusiasmo. Notebook, tablet e accessori diventano alleati nelle tue giornate, rendendo tutto più semplice e divertente. E la cosa migliore? Puoi scegliere quello che ti serve senza stress, con prodotti pensati per ogni esigenza, dalla produttività allo svago. Ci sono stampanti, SSD che accelerano il tuo computer come per magia e Range Extender che ampliano il Wi-Fi come se fossero bacchette magiche. Mediaworld ha tutto tutto!

Mediaworld propone dispositivi intelligenti e convenienti

Se vuoi spazio infinito, l’Hard Disk esterno Seagate 20TB costa appena da Mediaworld 389 euro, pronto a contenere tutto ciò che vuoi. La postazione PC elegante e performante Acer Aspire C24-1800 AIO con Intel® Core I5 12450H, 16 GB RAM e SSD da 1024 GB è disponibile online solo da MediaWorld a 599 euro, ideale per lavoro e svago. Vuoi un notebook che non ti deluda mai? L’Acer Swift Go 16 SFG16-72-79MF con Intel Core Ultra 7 155U, 16 GB di RAM e 512 GB SSD costa 799 euro, perfetto per ogni situazione.

Per chi ama la mobilità, il Tablet Lenovo Tab Plus 128GB con display da 11,5 pollici in Luna Grey si trova esclusivamente da Mediaworld a 229 euro, compatto ma completo. Le stampe domestiche diventano una festa con la HP DeskJet 4220E con HP+ a 49 euro o con il Kit Brother DCP1612W con 5 toner inclusi a 219 euro. Per dare sprint al tuo sistema, l’SSD interno Sandisk Plus 480GB ha il prezzo da Mediaworld speciale di 39,99 euro ed il Range Extender Mercusys ME10 a 11,99 euro ti garantisce Wi-Fi ovunque, ma davvero ovunque.