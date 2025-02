Amazon: primo negozio fisico in Italia, a Milano ecco la Amazon Parafarmacia & Beauty

È successo quello che qualcuno aveva pronosticato diversi anni fa, ovvero che Amazon aprisse un suo negozio fisico in Italia. Tutto ciò è realtà, con l’esercizio che si chiama ufficialmente “Amazon Parafarmacia & Beauty”. Il 12 febbraio 2025 è stato ufficialmente inaugurato in Piazza Cadorna a Milano.

Al suo interno gli utenti potranno trovare i prodotti che riguardano la cura della persona e la bellezza, ma anche molto altro. Si tratta dunque di un processo che porterà all’ampliamento dell’offerta online in tutto il continente europeo. I prodotti di bellezza infatti verranno aumentati anche sugli store digitali e non solo in Italia, ma anche in altre nazioni come Spagna, Francia e Germania.

Amazon apre il suo primo negozio fisico in Italia offrendo un’esperienza tutta nuova

Amazon Parafarmacia & Beauty nasce appositamente per fornire agli utenti un’esperienza tutta nuova, qualcosa di mai visto prima. Qui le persone potranno trovare due aree ben diverse tra loro:. In primis ecco la Galleria principale con tutti i prodotti di bellezza e cura della persona. Qui ci saranno grandi marchi nell’ambito, come ad esempio La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil, CeraVe e tanto altro ancora. Presso la postazione Place & Learn, i clienti poi potranno avere modo di ottenere le informazioni che desiderano su ogni articolo: basterà prenderlo e metterlo sul punto indicato per vedere info e video dimostrativi. C’è poi l’area Derma-bar per la cura della pelle dove si potrà fare un’analisi epidermica gratuita. C’è modo poi di ottenere anche i farmaci normali, quelli che vengono forniti dai farmacisti qualificati. Tutto ovviamente con la massima professionalità.

Per tutte le persone interessate, il negozio sarà disponibile dal lunedì al venerdì ma anche il sabato e la domenica, con orari però diversi tra loro. Dal lunedì al venerdì infatti l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 19. Per quanto riguarda il sabato e la domenica invece dalle 9 alle 19.