Xiaomi Redmi Note 14, il prezzo CROLLA su Amazon con il nuovo SCONTO

Prezzo decisamente conveniente per uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, almeno per quanto ne concerne la fascia intermedia del settore della telefonia mobile, stiamo parlando di xiaomi REDMI Note 14, un prodotto che non costa più di 250 euro, ma che allo stesso tempo risulta essere più che bilanciato in termini di specifiche tecniche e di prestazioni generali.

Il display è di relative grandi dimensioni, raggiungendo per la precisione 6,67 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, si appoggia sulla tecnologia AMOLED con una densità di 395 ppi; a tessere le fila ci pensa il processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un SoC octa-core con frequenza di clock che si estende fino a 2,5GHz, affiancato dalla GPU IMG BXM-8 256, oltre a duna configurazione che prevede anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Le sue dimensioni, nello stesso tempo, risultano essere perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo 162,4 x 75,7 x 7,99 millimetri di spessore.

Xiaomi REDMI Note 14: lo sconto mai visto prima

E’ indubbio che stiamo parlando di uno smartphone legato alla fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile, e come tale ha un prezzo tutt’altro che elevato, in termini di vendita generale. Il suo listino sarebbe di 299 euro, con una forte riduzione della spesa che l’utente si ritrova a sostenere in fase d’acquisto, riuscendo così a scendere a soli 249 euro, approfittando dello sconto del 17% applicato in automatico. Collegatevi subito a questo indirizzo.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dalla batteria, estremamente capiente, pari a 5110mAh, il che gli permette di essere utilizzato per diversi giorni consecutivi, prima di richiedere il collegamento alla presa di corrente per la ricarica effettiva dello stesso. Da non trascurare nemmeno la presenza del sensore fotografico principale da 108 megapixel.