Ricarica elettrica: la soluzione al problema delle interruzioni

Chi guida un’auto elettrica conosce bene il problema delle interruzioni improvvise durante la ricarica. Sembra semplice: si collega il cavo, si avvia la sessione e si va via. Ma cosa succede quando la ricarica non parte o si interrompe subito? Un problema che, a volte, può far perdere tempo prezioso. Il conducente deve tornare alla colonnina, scollegare e ricollegare il cavo, oppure riavviare manualmente la sessione. Una vera seccatura. Ma ora, grazie al lavoro di ChargeX, un consorzio che raccoglie alcuni dei principali laboratori di ricerca negli Stati Uniti, qualcosa sta cambiando. Il consorzio ha messo a punto un sistema che potrebbe risolvere questi imprevisti una volta per tutte. Si tratta di un software che si occupa di riavviare automaticamente la ricarica quando questa non parte correttamente. Una tecnologia pensata per ridurre al minimo gli interventi manuali. In sostanza, il sistema interviene automaticamente, senza che il conducente debba fare nulla.

Il futuro della ricarica

Questa soluzione, chiamata “seamless retry”, funziona in background, pronta a entrare in azione appena si presenta un problema. Così, anche se ci sono difficoltà con la colonnina, non è più necessario perdere tempo. Il sistema interviene, ripristinando la ricarica, e l’auto sarà carica al ritorno del conducente. Non si dovrà più pensare a problemi di ricarica durante una pausa o mentre si svolgono altre attività. Se questo sistema, pensato per la corrente continua, dovesse funzionare come sperato, potrebbe essere esteso anche alle colonnine di ricarica in corrente alternata. Tuttavia, il lavoro non è ancora concluso. Occorre ancora migliorare il tempo necessario per il riavvio e raccogliere informazioni più precise sui guasti. Solo così si riuscirà a rendere il sistema ancora più efficiente. La sfida è grande, ma le potenzialità sono enormi. Chi guiderà una vettura elettrica in futuro non dovrà più temere ritardi dovuti a malfunzionamenti nelle colonnine di ricarica. La ricarica dei veicoli elettrici potrebbe davvero diventare senza stress?