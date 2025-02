Jaguar Type 00, foto spia durante i test

I progetti della casa automobilistica Jaguar sono sempre più numerosi e molti di questi sono destinati a realizzare vetture elettrificate. Non a caso, infatti, il costruttore punta a diventare un marchio esclusivamente elettrico contribuendo a creare una mobilità completamente sostenibile e a zero emissioni di CO2. Con tale obiettivo, la casa automobilistica sta lavorando al perfezionamento di un nuovo modello che arriverà su strada in futuro. Si tratta, nello specifico, del concept Jaguar Type 00.

Il costruttore inglese sta dunque portando avanti un importante lavoro che riguarda una GT elettrica di cui si sta parlando molto. Nel frattempo, ad attirare l’attenzione verso questo modello, un muletto intercettato nelle scorse ore durante una sessione di test in corso sulle strade innevate del Nord Europa. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi.

Jaguar Type 00: intercettato durante i test invernali

Sono diverse attualmente le vetture che i costruttori del settore automotive stanno portando sulle strade per testare i propri veicoli a temperature rigide. Nel caso del muletto della Jaguar Type 00, questo è stato intercettato sulle strade innevate del Nord Europa. Nonostante il muletto sia ancora del tutto camuffato non manca la possibilità di avere un’idea più chiara in merito a quelle che saranno le linee che contraddistinguono la vettura.

Maggiori dettagli sono visibili soprattutto al posteriore che, non casualmente, danno la possibilità di vedere meglio rispetto alle immagini del passato le dimensioni dell’auto. Per questa vettura, il costruttore Jaguar ha deciso di dotarla di un cofano lungo in contrapposizione alla coda corta. Grazie alle nuove foto è anche possibile notare il design del tutto particolare della portiera posteriore. Portiera che ospita un piccolo finestrino.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della stessa casa automobilistica Jaguar. Ricordiamo che il costruttore inglese punta a diventare un marchio completamente elettrico in futuro.