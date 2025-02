Sanremo 2025, cosa dicono i social: Giorgia la più discussa, Carlo Conti divide

Il Festival di Sanremo 2025 è cominciato ufficialmente e i primi dati già entusiasmano. Oltre allo share però, ci sono diverse discussioni sui social che stanno tenendo banco in queste ore. Non poteva che essere in cima alla classifica delle discussioni, il nuovo conduttore Carlo Conti, il quale dopo anni è ritornato a condurre il festival. Ebbene l’abbronzatissimo Carlo ha diviso molto il pubblico, con chi ha apprezzato molto il ritmo sostenuto con cui si sono esibiti i cantanti e la scaletta mentre dall’altro lato ci sono degli spettatori che invece parlano di un programma troppo rapido.

Ascolti solidi e grande attenzione mediatica

È stata una serata davvero eccezionale quella registrata a Sanremo 2025: i dati ufficiali parlano di 12,6 milioni di telespettatori, con uno share del 65,3%. Il risultato è eccezionale, anche perché superiore rispetto a quello dello scorso anno. In quel caso gli spettatori furono 10,5 milioni, per cui due in meno rispetto a quest’anno. In realtà il trucco c’è e riguarda il metodo di rilevazione del pubblico: quest’anno si tiene conto anche di chi segue l’evento utilizzando PC, tablet e smartphone. È chiaro dunque che in questo modo il confronto sia da una parte impari e dall’altra molto più realistico.

Anche il PrimaFestival, condotto da Daniele Corsi e Bianca Guaccero, ha ottenuto risultati positivi, con uno share del 40,5%, dimostrando che l’interesse per il Festival non si limita solo al programma principale, ma coinvolge anche i contenuti introduttivi.

Giorgia è la più discussa sui social

Tra gli artisti in gara, Giorgia è stata la più menzionata online. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston ha generato grande emozione tra gli utenti, confermando l’affetto del pubblico nei suoi confronti.

Sanremo si conferma ancora una volta un fenomeno che va oltre la televisione, con una partecipazione attiva del pubblico sui social, dove ogni esibizione e momento clou vengono analizzati, discussi e condivisi in tempo reale.