OPPO Reno13: la serie arriva in Europa con il suo design raffinato e tanta AI

OPPO sta per sbarcare in Europa con il lancio che avverrà a Milano proprio nelle prossime settimane, il 24 febbraio. La nuova serie OPPO Reno13 è pronta al debutto, con tre modelli che dunque verranno svelati anche per il mercato europeo. Si tratta di Reno13, Reno13 Pro e Reno13 F.

Un nuovo passo per OPPO in Europa

La scelta di anticipare l’arrivo della serie Reno sul mercato europeo si inserisce in un cambio di strategia dettato dal successo di dispositivi come Find X8 Pro e Reno12, i primi smartphone AI-powered dell’azienda ad arrivare nel continente.

Fotografia potenziata dall’AI e un design ispirato alla natura

La serie Reno è sempre stata sinonimo di eleganza e innovazione fotografica, permettendo agli utenti di immortalare i momenti più importanti con grande qualità. Con Reno13, OPPO porta questa esperienza a un livello superiore, integrando nuove funzionalità AI per migliorare ogni scatto con dettagli più nitidi e colori più vividi.

Non si tratta solo di specifiche tecniche in quanto anche l’estetica è stata rivisitata. Il design di questi prodotti infatti è ispirato alla delicatezza delle ali di una farfalla. La serie Reno13 unisce quindi artigianato di precisione e tecnologia all’avanguardia, tutto per uno stile unico.

Arriveranno oltre agli smartphone anche dei nuovi dispositivi IoT durante l’evento. Ci sarà un wearable e ci saranno anche degli auricolari True Wireless Stereo (TWS). L’obiettivo dunque è creare e rafforzare un ecosistema che possa competere con tutti gli altri presenti nel mondo tech.

Appuntamento a Milano per il lancio ufficiale

L’evento si terrà il 24 febbraio a Milano, con OPPO che intende rafforzare la sua presenza in Europa al grido dell’AI. Ci saranno dunque altre novità nei prossimi giorni su ciò che verrà svelato ufficialmente. Nel frattempo gli utenti non possono fare altro che aspettare il momento di vedere questi nuovi smartphone con un design sempre più all’avanguardia.