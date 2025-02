Google potenzia Gemini: nuove funzionalità per immagini e Gmail

Google continua a evolversi con nuove funzionalità per Gemini. Stiamo parlando dell’AI dell’azienda, che ora migliora l’esperienza su Gmail e amplia le possibilità di generare immagini sempre più realistiche. A tal proposito, gli ultimi aggiornamenti previsti introducono strumenti più avanzati per la gestione della posta elettronica. Oltre che un importante passo avanti nella creazione di immagini di persone attraverso Imagen 3.

Gemini: rivoluziona la generazione di immagini grazie a Imagen 3

Una delle novità più attese riguarda la piattaforma Gmail. Su cui l’integrazione di Gemini permette di rispondere più velocemente alle mail. In precedenza, il sistema di domande e risposte era disponibile solo su desktop. Ma ora è attivo anche su dispositivi mobili Android e iOS. Gli utenti possono infatti chiedere informazioni sui propri messaggi. Ma anche ottenere sintesi dettagliate e ricevere suggerimenti per le risposte, tutto senza dover digitare manualmente il testo.

Gemini non si limita però solo a fornire indicazioni. Ma può anche generare contenuti direttamente nelle bozze delle email. Se, ad esempio, si chiede di riepilogare i punti chiave di una conversazione, l’AI creerà automaticamente un testo adatto alla risposta. Già pronto per essere modificato prima dell’invio. Il sistema è assolutamente intuitivo e si attiva tramite il pulsante “Insert” su iOS o con una freccia su Android.

Oltre ai miglioramenti su Gmail, Google ha introdotto anche Imagen 3. Ovvero una nuova versione del suo generatore di immagini basato sull’IA. L’aggiornamento consente ora di creare volti umani con un livello di dettaglio mai visto prima. Offrendo anche texture più realistiche e una maggiore fedeltà alle istruzioni fornite dagli utenti.

La tecnologia Imagen 3 è stata integrata in diversi prodotti Google, tra cui l’app Gemini, GoogleDocs, Sheets, Drive e Slides. Funzioni come “Help me create” in Docs e “Help me visualize” in Slides sfruttano questa AI per facilitare la creazione di contenuti visivi. La generazione di immagini di persone è già attiva su molte piattaforme. Mentre il rilascio nell’app Gemini è previsto entro il 1° marzo.

Insomma, con tutti questi aggiornamenti, Google porta il suo chatbot intelligente ad un nuovo livello. Riuscendo a migliorare sia la produttività delle persone che le possibilità creative offerte dall’AI.