iPhone SE 4 arriva la prossima settimana ma oggi Apple presenta altro

Il periodo di Apple sembra essere particolarmente prolifico in quanto si sta parlando da tempo di novità importanti. Mentre le indiscrezioni su altri prodotti del futuro girano sul web, iPhone SE 4 si prepara ad arrivare ufficialmente la prossima settimana secondo alcune fonti molto attendibili. Non c’è da mollare la presa però, in quanto l’azienda avrebbe altri annunci in programma proprio per questa giornata.

L’iPhone SE 4 è pronto, ma Apple temporeggia

L’annuncio ufficiale sembra essere vicino: iPhone SE 4 si sta preparando ad arrivare e le conferme arriverebbero dalla programmazione degli incontri con la stampa proprio da parte di Apple. Al momento non si conosce bene la data precisa, ma tutto dovrebbe avere luogo già durante la prossima settimana.

Le indiscrezioni suggeriscono che il nuovo iPhone SE manterrà l’approccio tipico della gamma: un dispositivo più accessibile rispetto agli altri modelli della lineup Apple, con un design compatto e caratteristiche hardware essenziali. Tra le novità più attese, si parla di una fotocamera posteriore da 48 MP e di aggiornamenti hardware che potrebbero garantire il supporto alle funzionalità di Apple Intelligence.

Un primo annuncio già oggi, ma non sarà l’iPhone SE

Se per il nuovo smartphone bisognerà ancora attendere, un altro annuncio minore è atteso per la giornata di oggi. Non ci sono ancora dettagli precisi, ma le ipotesi più plausibili parlano dell’arrivo dell’iPad di undicesima generazione, che potrebbe integrare il supporto alle funzionalità basate su intelligenza artificiale di Apple Intelligence.

Un’altra possibilità riguarda il rilascio della beta di iOS 18.4, che dovrebbe introdurre miglioramenti per Siri, rendendola più avanzata nella comprensione e interazione con l’utente. Inoltre, questo aggiornamento potrebbe finalmente portare il supporto di Apple Intelligence in italiano, ampliando la disponibilità della tecnologia in nuovi mercati.

Novità in vista anche per Vision Pro e MacBook Air

Oltre ai dispositivi mobili, Apple starebbe lavorando a nuove funzionalità per il Vision Pro, il visore per la realtà aumentata lanciato lo scorso anno. Secondo Gurman, i rappresentanti dell’azienda stanno già contattando la stampa in vista di un annuncio previsto per venerdì.

Le ipotesi più accreditate parlano di un aggiornamento hardware, forse con l’integrazione del chip Apple M5, o dell’introduzione del supporto per controller VR di PlayStation, ampliando così la compatibilità con periferiche di terze parti. Un’altra possibilità è che Apple Intelligence arrivi sul Vision Pro senza la necessità di nuove componenti hardware.