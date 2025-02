Con Expert San Valentino è conveniente: sconti SUPER su tutto

Hai già pensato di festeggiare San Valentino davanti a un maxi schermo? Oppure preferisci qualcosa di più pratico? Con le offerte di Expert, puoi unire l’utile al romantico e sorprendere il tuo partner con un regalo che farà battere forte il cuore ma anche migliorare la tua casa! Sì, perché chi l’ha detto che San Valentino è solo fiori e cioccolatini? Preparati a scoprire offerte che rendono la serata perfetta: dal cinema in casa ai prodotti per la casa. Non ti resta che scegliere da Expert.

PROMO SHOCK per chi ama il tech da Expert

Immagina di accoccolarti sul divano, pop corn pronti e il tuo film romantico preferito in programma. Con il Samsung TV UE85DU7170UXZT da 85 pollici, ogni scena prenderà vita come mai prima d’ora. Il prezzo? Un’ottima occasione da Expert a soli 999 euro. Un po’ troppo grande per il tuo salotto? Nessun problema. L’LG OLED48C44LA, con i suoi 48 pollici, offre la straordinaria esperienza OLED, a un prezzo altrettanto irresistibile ora da Expert: 999 euro. Vuoi vivere le emozioni sullo schermo a rate? Certo che puoi, Expert lo rende possibile!

Preferisci un regalo dedicato al mondo del gaming? Perché non sorprendere la tua dolce metà con il bundle di Sony Entertainment per PS5 a soli 449,90 euro? Le avventure interstellari non sono mai state così vicine! E per un’esperienza di gioco ancora più immersiva? Le cuffie Trust Gaming GXT 498 Forta, con il loro design accattivante e suono nitido, sono in promo da Expert a soli 39,90 euro. Ma San Valentino non è solo divertimento. L’Haier HW100-BP14929A-S, con 10 kg di capacità, è scontata a 499 euro da Expert. Preferisci un asciugatrice compatta? La Beko BMEPT481SBI è la scelta ideale e costa solo 499 euro. Infine, chi può resistere a un frigorifero spazioso come l’Electrolux LNS5LE18S? Eccezionalmente da Expert a 499 euro, porterà eleganza e capienza nella tua cucina. Sei pronto a sorprendere chi ami? Con Expert, San Valentino diventa hi-tech e funzionale! Qui sul sito ufficiale troverai di tutto.