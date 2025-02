Optima Mobile, per San Valentino offerta SHOCK con 120 GB

Siamo quasi arrivati alla festività dedicata agli innamorati, ovvero San Valentino. Per questa occasione, svariate aziende e anche gli operatori telefonici italiani stanno proponendo diverse promozioni di rilievo. Tra questi, c’è ad esempio l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso per l’occasione di riproporre la super offerta denominata Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Vediamo qui di seguito cosa include.

Optima Mobile, per San Valentino ritorna una super offerta con 120 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di far tornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte convenienti. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Questa offerta era già stata proposta in passato dall’operatore ma con una minore quantità di giga per navigare ad una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload.

Ora, invece, gli utenti potranno attivare l’offerta e potranno utilizzare ogni mese fino a ben 120 GB di traffico dati. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Nonostante glinutent8 abbiano a disposizione tutto questo, il costo da sostenere sarà pari a soli 4,95 euro al mese.

Gli utenti dovranno sostenere un costo per l’acquisto della scheda sim. In questo caso, l’operatore lo sta proponendo scontato a 9,90 euro, contro i soliti 19,90 euro. Insomma, si tratta senz’altro di una iniziativa molto gradita per gli utenti. Ricordiamo tuttavia che, trattandosi di una promo dedicata a San Valentino, l’offerta mobile in questione rimarrà a disposizione degli utenti soltanto per pochi giorni. In particolare, l’offerta si potrà attivare soltanto fino alla giornata del 16 febbraio 2025.

In ogni caso, ricordiamo che sul sito dell’operatore virtuale rimarrà disponibile la versione standard dell’offerta, ovvero Optima Super Mobile Smart, che arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati.