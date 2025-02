Apple pronta a rivoluzionare il design di iPhone 17

In questi giorni le indiscrezioni sul design dell’iPhone 17 di Apple si stanno facendo sempre più insistenti. Dopo settimane di voci su un nuovo retro caratterizzato da una fascia orizzontale per la fotocamera, una nuovo aggiornamento pubblicato dall’insider Majin Bu su X sembra rafforzare questa teoria. L’immagine diffusa, basata probabilmente su schemi CAD, mostra infatti quello che potrebbe essere il modello base del prossimo iPhone. Il quale presenterà un modulo fotografico ispirato alla “Camera Bar” dei Google Pixel.

Apple: dettagli ancora incerti, ma il cambiamento sembra sempre più probabile

Negli ultimi anni, Apple infatti, ha mantenuto un design riconoscibile per il comparto fotografico, con un’isola quadrata nell’angolo posteriore. Ora, però, l’azienda potrebbe optare per una scelta stilistica completamente diversa. La fascia orizzontale, già utilizzata da Google sui suoi Pixel, potrebbe diventare il nuovo tratto distintivo degli iPhone 17m. Coinvolgendo anche i modelli Pro e Air. Un cambio di rotta che non sorprenderebbe. In quanto Cupertino ha spesso adottato soluzioni inizialmente criticate per poi trasformarle poi in veri e propri standard del settore.

Per il resto, il design non mostra variazioni importanti rispetto all’iPhone 16. Il tasto di accensione e il pulsante “Controllo fotocamera” rimangono a destra. Mentre sul lato opposto trovano spazio i tasti volume e quello Azione. In basso è presente l’ingresso USB-C. Colpisce però l’assenza delle griglie per altoparlante e microfono.

Come sempre, bisogna ricordarsi che i rumor vanno presi con cautela. Non è escluso che Apple possa optare per una soluzione differente nel design finale o riservare questa novità solo a determinati modelli della serie.

Ad ogni modo, la possibilità di un iPhone con un nuovo stile posteriore appare sempre più concreta. Ad ogni modo, come già ribadito diverse volte , prima di qualsiasi lancio ufficiale si consiglia di non prendere troppo seriamente qualsiasi tipo di fuga di notizie. In quanto tutto può cambiare da un momento all’altro prima del debutto su larga scala.