EssilorLuxottica: in arrivo gli occhiali smart con apparecchio acustico integrato

Sono stati fatti grandi progressi anche nel mondo degli occhiali, ai quali si apprestano sempre di più a diventare un accessorio imprescindibile e fosse molto di più. Stando a quanto riportato, un vero e proprio colosso in tale ambito avrebbe deciso di proseguire sulla strada degli occhiali smart, con il suo primo progetto. EssilorLuxottica infatti ha appena ricevuto il benestare per il suo progetto chiamato Nuance Audio Glasses, basato su occhiali smart in grado di garantire benefici a chi soffre di perdita uditiva lieve o moderata. Questi infatti hanno anche un apparecchio acustico all’interno.

EssilorLuxottica guarda al futuro con i suoi occhiali smart, come funzionano

A primo impatto potrebbero sembrare dei normali occhiali ma in realtà non lo sono in quanto c’è una tecnologia incredibile al loro interno. Ecco infatti un sistema audio integrato nella montatura che garantisce a chi utilizza le lenti di bypassare il proprio apparecchio acustico.

Ecco cosa sappiamo finora:

Zero ritardi nell’ascolto , per una percezione naturale dei suoni;

, per una percezione naturale dei suoni; Microfoni direzionali avanzati , capaci di isolare la voce dell’interlocutore;

, capaci di isolare la voce dell’interlocutore; Riduzione intelligente del rumore , per eliminare suoni indesiderati;

, per eliminare suoni indesiderati; Impostazioni personalizzabili, così da adattarsi alle esigenze di ogni utente.

Quando saranno disponibili

La buona notizia è che Italia e Stati Uniti saranno i primi Paesi a riceverli, prima ancora di Francia, Germania e Regno Unito. I Nuance Audio Glasses saranno disponibili in due modelli e tre colorazioni, pensati per coniugare stile e funzionalità.

Una nuova era per gli occhiali smart

Per Francesco Milleri, CEO di EssilorLuxottica, questi occhiali smart rappresentano un cambiamento di prospettiva oltre ad essere un accessorio ad alta tecnologia. Secondo le sue parole, l’obiettivo è stato quello di creare un prodotto innanzitutto utile ma anche bello dal punto di vista del design. I nuovi Nuance Audio Glasses saranno disponibili come normali occhiali all’interno dei negozi e anche presso gli studi audiologici.