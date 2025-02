Meta: novità interessanti per l’uso dell’AI nelle neuroscienze

Il laboratorio FAIR di Meta continua a ridefinire il panorama dell’intelligenza artificiale. Ciò con innovazioni che mirano a risolvere sfide globali e migliorare la vita quotidiana. Tra le iniziative spicca il progetto PARTNR. Un framework che rivoluziona la collaborazione tra umani e robot. Grazie a simulazioni avanzate come Habitat 3.0, i robot vengono addestrati in ambienti virtuali prima di essere testati nel mondo reale. Tale approccio permette di sviluppare dispositivi capaci di adattarsi alle esigenze umane in maniera dinamica. Rendendo l’interazione naturale e intuitiva.

Meta a lavoro sui nuovi aggiornamenti AI

Allo stesso tempo, l’azienda di Zuckerberg sta esplorando nuove frontiere. Ciò attraverso le interfacce cervello-computer (BCI). L’obiettivo è quello di decodificare l’attività cerebrale per restituire la capacità di comunicare a chi ha subito gravi lesioni. Grazie a tecnologie non invasive come EEG e MEG, è stato possibile decodificare fino all’80% dei caratteri di frasi scritte. Aprendo la strada a sistemi più accessibili rispetto agli approcci chirurgici. I progressi registrati sono importanti, ma non eliminano del tutto le sfide presenti. Tra cui l’ottimizzazione della precisione e l’applicabilità su larga scala.

Un altro ambito che ha visto enormi passi avanti è la promozione della diversità linguistica. Con il progetto No Language Left Behind (NLLB) e l’iniziativa Massively Multilingual Speech (MMS), Meta punta a garantire che le lingue minoritarie abbiano un ruolo attivo nel panorama digitale. Tali strumenti supportano traduzioni e trascrizioni automatiche in centinaia di lingue. Contribuendo a preservare patrimoni culturali e linguistici a rischio di estinzione.

L’innovazione si estende anche al mondo dell’audio con Audiobox Aesthetics. Un modello in grado di valutare la qualità estetica del suono in modo oggettivo. Tale tecnologia trova applicazioni nella sintesi vocale, nella musica e nella creazione di contenuti educativi. Infine, Meta ha introdotto Voice Message Transcripts su WhatsApp. Una funzione che trascrive i messaggi vocali direttamente sul dispositivo, garantendo privacy e sicurezza. Tale innovazione semplifica la comunicazione multilingue e promuove l’inclusione, abbattendo le barriere linguistiche senza compromettere la protezione dei dati personali.