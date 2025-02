Attenti alle truffe, in vendita finti HDD esterni

Le truffe online stanno raggiungendo un nuovo livello in quanto si stanno espandendo al settore delle memorie di archiviazione. Un utente ha raccontato su Reddit la propria esperienza con un falso Hard Disk esterno che è venuta alla luce solo dopo anni.

Stando a quanto dichiarato sulla piattaforma e poi riportato da varie testate, l’utente ha acquistato un HDD esterno per archiviare i propri dati. Dopo circa tre anni di utilizzo, l’HDD ha smesso di funzionare e l’utente ha voluto indagare sulle possibili cause.

Dopo aver aperto il case, si è trovato davanti ad una scena del tutto inaspettata. Invece di un Hard Disk completo, nell’alloggiamento interno era presente una memoria flash con tutti i cavetti necessari per il collegamento oltre ad un un peso di metallo.

I truffatori hanno quindi inserito una semplice memoria flash, quella utilizzata per le chiavette USB all’interno di un case per HDD e hanno cercando di mascherare il tutto aggiungendo un finto peso. Inoltre, aprendo il dispositivo, l’utente ha potuto scoprire la seconda parte della truffa.

La memoria di archiviazione non raggiungeva la capacità di 1TB come mostrato sulla confezione. Probabilmente i truffatori hanno modificato il tutto per far risultare al sistema che lo spazio a disposizione fosse decisamente più elevato rispetto a quello effettivo.

La discussione su Reddit si è fatta presto animata, con gli altri utenti interessati alla questione. Alcuni hanno chiesto al malcapitato se avesse notato l’assenza dei rumori tipici degli HDD meccanici. L’utente ha confermato di essersi posto la stessa domanda più volte ma di aver pensato a miglioramenti tecnologici per eliminare questi rumori.

Inoltre, gli utenti più esperti hanno fatto notare che ci si sarebbe potuti accorgere della truffa guardando le velocità di trasferimento dei dati. Purtroppo, si tratta di dettagli che solo gli utenti più attenti ed esperti possono valutare. In ogni caso, il nostro consiglio è quello di prestare sempre la massima attenzione e di non acquistare da canali al di fuori degli store ufficiali per evitare fregature.