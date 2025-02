Honor 200: spettacolare OFFERTA su Amazon con 250 euro di sconto

Un risparmio assolutamente fuori dal normale vi attende nel momento in cui doveste decidere di acquistare Honor 200, uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che oggi gli utenti trovano su Amazon con una spesa da sostenere decisamente più bassa del normale e di quanto siamo solitamente abituati a vedere.

La scheda tecnica di questo dispositivo è decisamente interessante, se proprio confrontata con la fascia di prezzo di appartenenza, parliamo di uno smartphone con dimensioni di 161,5 x 74,6 x 7,7 millimetri di spessore ed un peso di 187 grammi, che include al proprio interno processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, che viene affiancato a sua volta dalla GPU Adreno 720, con alle spalle 8GB di RAM e 256GB di memori interna (non espandibile con l’ausilio di una microSD).

Amazon shock con lo sconto su Honor 200

Prezzi sempre più bassi per l’acquisto di Honor 200, uno smartphone che di base avrebbe un prezzo di listino di 599 euro, ma che giusto in questi giorni Amazon è stata in grado di ridurre del 43% la spesa da sostenere, fino a scendere a soli 344,90 euro. Lo potete ordinare premendo questo link.

In termini fotografici, Honor 200 è uno smartphone davvero ottimo, per la fascia di prezzo di appartenenza, con la sua capacità di raggiungere scatti di alto livello, grazie alla presenza nella parte posteriore di 3 sensori: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 12 megapixel. Anteriormente è previsto un sensore da 50 megapixel, con apertura F2.1, per riuscire a realizzare scatti fotografici di alta qualità in ogni condizione di luce. La batteria è un componente da 5200mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, il che permette all’utilizzatore di utilizzarla per un tempo prolungato, prima di dover ricorrere alla ricarica (con supporto alla ricarica rapida).