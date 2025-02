Google: nell’AI spariscono i riferimenti alle armi

Di recente, Alphabet, società madre di Google, ha preso un’importante decisione. L’azienda ha annunciato la modifica dei suoi principi sull’intelligenza artificiale. Tale decisione rappresenta un momento cruciale nel dibattito globale sull’etica tecnologica. La rimozione del riferimento esplicito all’impegno di evitare applicazioni dannose, come l’uso di AI in ambito militare, segna un cambiamento importante. Dal 2018, Google ha adottato principi etici per l’AI in risposta a pressioni interne ed esterne. Come le proteste dei dipendenti contro il Progetto Maven. Si tratta di una collaborazione con il Pentagono per analizzare filmati dei droni militari.

Google: Alphabet annuncia nuove opzioni per l’AI

Quei principi sembravano riflettere un chiaro impegno verso l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale. Eppure, la recente eliminazione della clausola contro le tecnologie che causano danni complessivi solleva dubbi sulla reale volontà di mantenere un approccio etico. Tale scelta riflette una dinamica più ampia nel settore tecnologico. Qui le aziende sembrano sempre più orientate a bilanciare le proprie iniziative etiche con le richieste di governi e mercati globali. Negli Stati Uniti, ad esempio, si registra una crescente pressione per garantire che lo sviluppo dell’AI sostenga gli interessi nazionali. La tecnologia AI è diventata uno strumento strategico, con implicazioni che vanno ben oltre l’industria.

Figure come Margaret Mitchell, esperta di etica dell’AI, hanno messo in guardia contro i rischi di tale cambiamento. Sottolineando come l’eliminazione di principi fondamentali possa aprire la strada a sviluppi che aumentano la potenziale pericolosità della tecnologia. Da un lato Google afferma di voler collaborare per sviluppare un’AI sicura e rispettosa dei diritti umani. Dall’altro la rimozione di una clausola chiave sembra indebolire tale impegno.

Suddetto scenario richiama l’urgenza di un dialogo globale sull’etica e la regolamentazione dell’AI. La comunità internazionale, inclusi governi, aziende e cittadini, deve interrogarsi su come garantire che tali tecnologie rivoluzionarie siano utilizzate per il bene collettivo. Senza regole chiare e un impegno condiviso, il rischio è che le logiche di profitto e potere possano prevalere.