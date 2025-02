Huawei Mate XT Ultimate: il primo tri-fold pronto per il debutto

Huawei si prepara a portare il suo Mate XT Ultimate sui mercati internazionali. Si tratta del primo smartphone tri-fold al mondo, già protagonista di un grande successo in Cina. Il telefono verrà presentato ufficialmente il 18 febbraio a Kuala Lumpur, in Malesia, durante l’evento Innovative Product Launch. Il suo debutto rappresenterà, a tutti gli effetti, un passo avanti nel settore dei pieghevoli, con una tecnologia che potrebbe modificare il futuro degli smartphone.

Huawei Mate XT: specifiche da top di serie e una sfida per competitor

Il design a tripla piegatura consente al Huawei MateXT Ultimate di passare da un display compatto a uno schermo di oltre 10”. Offrendo una versatilità mai vista prima. La doppia cerniera, studiata per garantire resistenza e fluidità nell’apertura, è una delle caratteristiche più innovative. Oltre all’aspetto tecnico che ha già fatto parlare di sé per una versione esclusiva placcata in oro. La quale sarà realizzata da un’azienda specializzata in edizioni di lusso.

L’azienda cinese, ha investito molto nella tecnologia dei dispositivi pieghevoli. Ecco perché ora punta a conquistare il mercato mondiale con un prodotto assolutamente all’avanguardia. Dopo mesi di attesa e speculazioni, la data del lancio ufficiale è finalmente confermata. Anche se rimangono ancora incerti i dettagli sulla disponibilità e sui prezzi della versione internazionale.

Specifiche tecniche e altre caratteristiche esclusive

Il Mate XT Ultimate non è solo un esercizio di stile. Ma un concentrato di tecnologia avanzata. 16GB di RAM, fino a 1TB di memoria interna e una batteria da 5.600mAh con ricarica rapida sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un dispositivo di fascia alta. Il comparto fotografico vanta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP. Una tecnologia pensata per garantire scatti di qualità in ogni condizione di luce.

La risposta del mercato cinese è stata entusiasta. Vi sono stati infatti oltre tre milioni di preordini registrati in poco tempo. Ora, il vero banco di prova sarà la reazione dei consumatori internazionali. Insomma, il settore dei foldable è sempre più competitivo. In più con Samsung e altri produttori che stanno esplorando la tecnologia, Huawei dovrà dimostrare di avere un vantaggio reale.