Euronics: promo SPECIALI a prezzi UNICI e stracciati

Cioccolatini per San Valentino? Troppo prevedibili. Fiori? Bellissimi, ma un giorno ed appassiscono. Allora, perché non puntare su altro, qualcosa di particolare magari e che possa rendere ogni singolo giorno più speciale? Quest’anno Euronics ti propone tantissimi prodotti tecnologici in sconto per rendere felice la tua dolce metà, così da non dover spendere tantissimo (anche grazie al pagamento rateizzato)! Pronto a scoprire quante occasioni fantastiche Euronics abbia stavolta per te?

Le migliori promo Euronics sul tech per San Valentino

Se il look della tua metà è sempre impeccabile, allora il regalo giusto potrebbe essere il BELLISSIMA IMETEC Styler Digitale Prodigy, perfetto per dire addio ai capelli scompigliati. Con un costo iper allettante da Euronics di 249,90 euro, ogni giorno sarà come esser andati dal parrucchiere. E chi è sempre in movimento non potrà fare a meno dell’Apple Watch Series 10 GPS 42mm, che tiene traccia di ogni allenamento, dal battito cardiaco alle calorie bruciate, al costo eccezionale da Euronics di 399 euro.

Per chi sogna una serata perfetta sul divano, c’è la Sony Smart TV LED UHD, in offerta special a 1799 euro. Con la sua qualità straordinaria, ogni film sembrerà girato apposta per il tuo salotto. Se invece è la musica la tua passione, le cuffie Sony a padiglione chiuso sono l’ideale: suono perfetto e isolamento, da Euronics sono ora a soltanto 149 euro. Hai bisogno di energia a colazione? Il Nutribullet frullatore a 119,90 euro è l’elettrodomestico perfetto per frullato o anche per qualche delizioso frappé con gelato. E se il tempo è tiranno, il forno a microonde Whirlpool ti darà una mano per scaldare piatti velocemente, al costo imperdibile da Euronics di 149 euro. Ma non dimenticare il cuore di ogni casa: il caffè! Con la macchina da caffè Philips, da 399,90 euro, potrai gustare ogni mattina un espresso come al bar. Quale sarà il regalo perfetto per San Valentino? Tu lo sai. E con le offerte di Euronics, sorprendere diventa facile, divertente e soprattutto tecnologico. Clicca qui per la vera tecnologia!