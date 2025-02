Amazon ASSURDA: il prezzo del mouse gaming Logitech G Pro X è SPROFONDATO

Il prezzo di uno dei mouse da gaming più apprezzati e richiesti da parte del pubblico italiano è in forte ribasso su Amazon, dovete sapere infatti che il Logitech G Pro X Superlight 2 Lightspeed, un nome lunghissimo per identificare un dispositivo estremamente performante e di qualità, viene proposto con un prezzo finale molto più basso del normale.

Disponibile sul mercato in tre colorazioni, ad oggi le più scontate appaiono essere la Nera e Bianca, per il rosa sono necessari 20 euro in più, in questo modo l’utente può godere di un mouse da gaming completamente wireless, con DPI di 44K, caratterizzato dalla sua piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android, iOS, Windows o MacOS. E’ un mouse da gaming principalmente pensato per destrimani, proprio per la presenza di tasti personalizzabili sul lato destro del device, dove si trovano appunto nel totale, 5 pulsanti programmabili.

Amazon da sogno: la promozione è fuori di testa sul mouse da gaming

Uno dei migliori mouse da gaming di sempre risulta essere in promozione su Amazon in questo periodo, con lo sconto automatico che l’utente si ritrova a poter godere da vicino, partendo dai 179 euro previsti originariamente di listino, per scendere verso i 139 euro necessari oggi per il suo acquisto (circa 40 euro in meno). Consegna presso la vostra abitazione in pochissimo tempo, e soprattutto garanzia valida 2 anni dalla ricezione dello stesso. Collegatevi a questo link per acquistarlo.

La precisione del mouse è davvero estrema, come anche l’ottima autonomia della batteria, che gli permette di essere utilizzato per settimane prima di essere costretti ad effettuare la ricarica tramite la porta USB-C posta direttamente nella parte anteriore dello stesso. Il suo peso di soli 60 grammi ne facilita l’utilizzo quotidiano.