EssilorLuxottica: gli occhiali intelligenti con apparecchio acustico

La tecnologia sta facendo passi importanti per il settore dei dispositivi indossabili. Quest’ultimi stanno diventando dei veri e propri assistenti sensoriali in grado di supportare gli utenti in svariate attività. A tal proposito, stanno per arrivare sul mercato i Nuance Audio Glasses di EssilorLuxottica. Si tratta di un dispositivo rivoluzionario. In grado di unire il comfort estetico degli occhiali a una sofisticata soluzione acustica. Ideale per chi soffre di perdita uditiva. Sia essa lieve o moderata. Con l’approvazione della FDA americana e la certificazione CE per il mercato europeo, suddetti occhiali intelligenti segnano un importante passo nel settore dei dispositivi medici.

In arrivo i nuovi occhiali smart di EssilorLuxottica

La peculiarità dei Nuance risiede nella loro tecnologia open-ear. Quest’ultima garantisce un ascolto chiaro e senza ritardi. Ciò integrando microfoni direzionali ad alta precisione capaci di isolare i rumori di fondo. Tale caratteristica non solo migliora la qualità della percezione sonora, ma consente anche una maggiore discrezione rispetto ai tradizionali apparecchi acustici. Le impostazioni pre-configurate, personalizzabili in base alle esigenze dell’utente, offrono un’esperienza completamente su misura. Mantenendo al contempo un design elegante e versatile.

Il lancio dei Nuance è previsto per il primo trimestre del 2025. Con una strategia di distribuzione che partirà dagli Stati Uniti e dall’Italia, per poi estendersi a mercati chiave. Tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Saranno disponibili in due modelli e tre colorazioni.

Francesco Milleri, CEO di EssilorLuxottica, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nell’innovazione tecnologica. Insieme all’inclusività. Attraverso una rete di distribuzione capillare che comprende negozi ottici e studi audiologici, l’obiettivo è rendere il dispositivo accessibile a tutti. Superando, in tal modo, le barriere economiche e sociali che spesso limitano l’adozione di apparecchi medici per l’udito. Con i Nuance Audio Glasses di EssilorLuxottica, il futuro dell’assistenza sensoriale diventa realtà. In tal modo l’azienda compie un passo importante per l’integrazione tra tecnologia, salute e design.