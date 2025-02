Kena Mobile: 250 GB e minuti illimitati a 7,99€ al mese

Kena Mobile propone una nuova offerta al costo di 7,99€ al mese, che include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i numeri mobili e 250 GB di traffico dati 4G, con 11 GB dedicati alla navigazione in Europa. L’offerta è valida con la Ricarica Automatica attiva, mentre senza di essa si prevede una dotazione di 150 GB. Il rinnovo mensile avviene automaticamente, purché ci sia credito sufficiente sulla SIM.

La nuova super offerta di Kena Mobile

Inoltre, Kena offre una promozione chiamata “Promo Consensi“, che consente di ottenere uno sconto sul costo di attivazione della SIM, ridotto a 0€ invece di 2€, a condizione che il cliente accetti il trattamento dei propri dati per fini commerciali, di profilazione e per la condivisione con soggetti terzi. I consensi possono essere modificati in qualsiasi momento tramite l’Area Clienti MyKena o contattando l’assistenza. In caso di modifica successiva, non è necessario restituire lo sconto ricevuto. Questa promozione è disponibile senza vincoli di permanenza e solo per i maggiorenni.

La SIM Kena supporta il Servizio VoLTE (Voice over 4G), che permette di effettuare chiamate di alta qualità tramite rete 4G, disponibile solo su dispositivi compatibili. In Italia, la connessione offre una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps, con scatti anticipati di 1 KB per il traffico dati. All’estero, la velocità dipende dagli accordi di roaming tra TIM e gli operatori locali.

L’offerta è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero Kena sia per chi porta il proprio numero da altri operatori, tra cui Iliad, Ho., Poste Mobile, e altri. Il contributo di attivazione è di 2€, mentre la SIM è gratuita. In caso di superamento dei limiti previsti, si applicano le tariffe del piano base Kena.

Per attivare l’offerta, è possibile farlo direttamente online o tramite l’app Kena Mobile disponibile per dispositivi Android e iOS.