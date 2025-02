Smart TV Hisense con uno sconto di 100 euro su AMAZON: ecco il link dell’OFFERTA

Promozione imperdibile per tutti gli utenti su Amazon, o meglio per coloro che ancora oggi sono alla ricerca di una smart TV di ultima generazione da aggiungere al proprio salotto, in modo da essere sempre pronti a collegarsi alla rete internet, per riuscire a godere dei contenuti in streaming, come Netflix o similari. Lo sconto di cui è oggi possibile fruire prevede l’acquisto di una smart TV Hisense ad un prezzo estremamente convincente e favorevole ai più.

Il modello in vendita oggi a prezzo scontato è il 43A72NQ, trattasi di un televisore da 43 pollici di diagonale, un QLED che permette di vedere contenuti alla massima qualità possibile, parliamo a tutti gli effetti del 4K di ultima generazione, è una smart TV VIDAA U7, con Quantum Dot Color, VIDAA U7, supporto ad HDR 10+, Game Mode Plus e Dolby Atmos, oltre a lativù 4K. Il prodotto è facilmente utilizzabile con il DVB-T2, ovvero il digitale terrestre di seconda generazione, quindi piena compatibilità con le frequenze più recenti, l’Amazon Alexa pre-installato al suo interno per il controllo vocale.

Smart TV Hisense: lo sconto su Amazon è da pazzi

La spesa è eccezionalmente ridotta sull’acquisto di una smart TV Hisense di ottima qualità, in questi giorni gli utenti non devono più pagare il listino di 419 euro previsto originariamente da Amazon, ma allo stesso tempo possono approfittare dell’ottima promozione che viene automaticamente applicata, per abbassare la spesa fino a scendere a soli 319 euro. Ordine a questo link.

Le sue dimensioni, dato l’avere una diagonale di 43 pollici, non sono particolarmente elevate, raggiungono 96,2 x 56 x 8,6 millimetri di spessore, con un peso complessivo di 12,2 kg. Il prodotto può essere facilmente posizionato ovunque vogliate, anche grazie ad un ampio piede centrale, non particolarmente ingombrante.