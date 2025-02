Samsung ha avviato i primi test della One UI 7 sul Galaxy S24 FE, utilizzando il Remote Test Lab. Questo strumento permette agli sviluppatori di provare le nuove versioni del software in un ambiente virtuale, suggerendo che il produttore sta lavorando attivamente sulla prossima generazione della sua interfaccia personalizzata basata su Android 15.

One UI 7 in fase di sviluppo su Galaxy S24 FE

La presenza della One UI 7 nel Remote Test Lab di Samsung è un chiaro segnale che lo sviluppo della prossima versione della UI è già in corso. Il Remote Test Lab consente agli sviluppatori di accedere a dispositivi virtuali per testare nuove funzionalità prima del rilascio ufficiale. Questo strumento è spesso utilizzato nelle fasi preliminari dello sviluppo software, prima che venga avviato un programma beta pubblico.

L’inclusione del Galaxy S24 FE tra i dispositivi supportati suggerisce che Samsung potrebbe essere più avanti del previsto nel processo di aggiornamento. Il modello FE è solitamente tra gli ultimi a ricevere le nuove versioni del software, quindi la sua presenza in questa fase iniziale potrebbe indicare un cambiamento nella strategia di aggiornamento dell’azienda.

La compagnia sudcoreana non ha ancora rivelato i dettagli ufficiali sulle novità della One UI 7, ma il passaggio ad Android 15 porterà sicuramente miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza e ottimizzazione energetica. Tra le possibili novità ci si aspetta un’interfaccia più fluida, nuove opzioni per la personalizzazione e aggiornamenti nel sistema di gestione delle notifiche.

Un’altra area su cui Samsung potrebbe concentrarsi è l’intelligenza artificiale, integrando nuove funzionalità AI per migliorare l’esperienza utente, seguendo il trend già avviato con la One UI 6.

La fase di test iniziale indica che One UI 7 è ancora in una fase preliminare di sviluppo. Solitamente, Samsung avvia i programmi beta pubblici a partire dalla seconda metà dell’anno, quindi un primo rollout potrebbe avvenire tra settembre e ottobre 2025.

Se il Galaxy S24 FE è già incluso nei test, è possibile che l’azienda voglia estendere il supporto a più modelli fin dalle prime fasi della distribuzione, accorciando i tempi di rilascio rispetto alle precedenti versioni.