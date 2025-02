Gemini Live si evolve: notifiche in stile chiamata per un controllo più intuitivo

Google sta aggiornando Gemini Live su Android con un’interfaccia più intuitiva e pratica. L’ultima modifica riguarda il sistema di notifiche, che ora assomiglia a una chiamata in corso. Così da permettere un controllo più immediato delle sessioni attive.

In passato, quando qualcuno avviava Gemini Live e poi usciva dalla schermata principale, compariva una semplice notifica con l’icona del chatbot e l’opzione per chiudere la sessione. Questo metodo, però, non offriva un’indicazione chiara dello stato della conversazione in corso. Già negli ultimi mesi del 2024 erano emerse anticipazioni su un cambiamento in fase di sviluppo. Ma ora sembra che Google abbia davvero deciso di svilupparlo.

Gemini Live: disponibilità e possibili sviluppi futuri

Con il nuovo sistema, quando Gemini Live è attivo, la notifica si presenta in modo simile a una telefonata. Sono infatti previsti pulsanti ben visibili per “Metti in attesa” e “Termina”. In più, un’icona accanto all’orologio nella barra di stato indica il tempo trascorso dall’inizio della sessione.

Questo dettaglio aiuta le persone ad essere più consapevoli della presenza di una conversazione in background. Anche se il conteggio prosegue anche durante le pause e potrebbe non essere sempre preciso.

Per ora, il nuovo design delle notifiche è stato individuato su un Pixel 9 Pro con la versione Beta 16.4 dell’app Google. Non è ancora certo se l’aggiornamento sia disponibile per tutti i dispositivi o se il colosso di Mountain View stia procedendo con un rilascio a livello mondiale. È probabile però che la società voglia raccogliere i feedback prima ancora di estendere la funzione a un pubblico più ampio.

Tale aggiornamento rientra in una strategia più ampia con cui Google punta a migliorare l’esperienza di utilizzo del suo assistente AI. In futuro, potrebbero arrivare ulteriori miglioramenti. Come nuove modalità di interazione e una gestione più avanzata delle conversazioni in corso. Tra le novità attese, si parla anche dell’integrazione con Astra. Ovvero un altro strumento su cui Google sta lavorando per rendere il suo chatbot ancora più efficace e reattivo.