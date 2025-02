WhatsApp potenzia ChatGPT: immagini e comandi vocali per un’esperienza più ricca

L’integrazione tra WhatsApp e ChatGPT si espande sempre di più. Arrivano infatti nuove funzionalità che contribuiscono a rendere la piattaforma più dinamica e interattiva. Dopo aver reso possibile la comunicazione con l’IA di OpenAI tramite un numero di telefono dedicato, WhatsApp introduce ora due importanti novità.

Da oggi infatti, gli utenti potranno inviare immagini al chatbot e ricevere risposte basate sul contenuto visivo. Questa funzionalità è già presente nell’app ufficiale di ChatGPT e ha avuto riscontri positivi. In quanto consente di ottenere un’interazione più avanzata con l’AI.

WhatsApp: verso un futuro con un chatbot di Meta?

Un’altra innovazione fondamentale riguarda i comandi vocali. Chi preferisce dettare invece di scrivere può ora inviare un messaggio vocale a ChatGPT, che risponderà comunque in formato testuale. È importante ricordare però che, almeno per il momento, entrambe le funzionalità sono attualmente disponibili solo in inglese. Di conseguenza il suo accesso è limitato per molti utenti in Italia. Ad ogni modo, malgrado questa restrizione, tale aggiornamento dimostra come WhatsApp stia investendo davvero tanto nell’intelligenza artificiale. Il suo scopo è chiaro ed è ben definito ormai, ovvero cercare di migliorare la qualità della comunicazione.

Le novità però non sono ancora finite. Infatti oltre all’integrazione con immagini e voce, WhatsApp ha introdotto anche un’altra innovazione. Le persone ora possono collegare direttamente il proprio account ChatGPT, scegliendo tra le versioni gratuita, Plus o Pro. Tale opzione consente di sfruttare tutte le capacità del chatbot, superando il limite dei 15 minuti imposto a chi non effettua il collegamento.

Insomma, tutte queste modifiche indicano un chiaro intento da parte di Meta, la società madre di WhatsApp, di offrire un servizio sempre più competitivo in attesa di sviluppare un proprio chatbot. Per ora, l’integrazione con ChatGPT rappresenta quindi una soluzione temporanea, utile a mantenere alta l’attenzione degli utenti. Ma il futuro potrebbe portare un’AI proprietaria. Studiata appositamente per rispondere alle esigenze specifiche della piattaforma e dei suoi miliardi di utilizzatori nel mondo.