Samsung Galaxy S26 Ultra: la fotocamera scompare dal display?

Samsung potrebbe essere pronta a rivoluzionare il design dei suoi smartphone di punta. Infatti, secondo recenti indiscrezioni, il Galaxy S26 Ultra sarebbe privo del tradizionale foro per la fotocamera frontale. L’ipotesi più plausibile per questa scelta estetica sarebbe l’adozione di una tecnologia UDC (Under-Display Camera). La quale permetterebbe di nascondere completamente l’obiettivo sotto lo schermo.

Non è la prima volta che Samsung sperimenta una soluzione simile. Già con il GalaxyZ Fold3, aveva introdotto una fotocamera sotto il display. Anche se con risultati tutt’altro che perfetti. La qualità delle immagini infatti non era paragonabile a quella di una fotocamera tradizionale. In più l’area sopra l’obiettivo risultava leggermente visibile. Nonostante questi limiti però, la tecnologia ha continuato ad evolversi, con miglioramenti graduali nelle generazioni successive.

Nuove tecnologie e strategia di Samsung

Se il Galaxy S26Ultra adotterà davvero questa soluzione, si tratterà di una scelta importante per l’estetica e la funzionalità del dispositivo. Uno schermo completamente libero da interruzioni migliorerebbe l’esperienza visiva. Così da renderla ancora più immersiva. Anche se, resta da capire, se Samsung abbia finalmente risolto i problemi di qualità fotografica e di trasparenza dello schermo.

Per ora, il dispositivo è ancora in fase di test. La società quindi potrebbe decidere ancora di tornare a un foro tradizionale se i risultati non saranno all’altezza delle aspettative.

Oltre alla possibile fotocamera sotto al display, il Galaxy S26Ultra potrebbe introdurre altre innovazioni. Tra queste, vi è l’utilizzo di un processore Exynos a 2nm. Una soluzione che garantirebbe prestazioni migliori e maggiore efficienza energetica. Ad ogni modo, come già avvenuto in passato, Samsung potrebbe differenziare i mercati. Decidendo di offrire varianti con processori Snapdragon in alcune regioni.

Altre caratteristiche tecniche

Un altro elemento interessante riguarda le batterie. La società sudcoreana starebbe infatti lavorando all’integrazione delle batterie Si-C. Assolutamente in grado di aumentare l’autonomia senza incidere sulle dimensioni del dispositivo. Questo miglioramento risponderebbe alle esigenze di molte persone.

Nonostante le aspettative, è fondamentale ricordare che il Galaxy S26 Ultra è ancora in fase di sviluppo. Nulla è definitivo e Samsung potrebbe modificare alcune delle sue scelte tecnologiche prima del lancio ufficiale.