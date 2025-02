Nothing Phone (3a): un nuovo pulsante dedicato alla fotocamera nei leak più recenti

Nothing continua a lavorare sul suo prossimo Phone (3a), e un nuovo leak svela un dettaglio interessante: lo smartphone potrebbe integrare un pulsante fisico dedicato alla fotocamera. Questa soluzione, sempre più rara sugli smartphone moderni, potrebbe migliorare l’esperienza di scatto, offrendo un controllo più immediato e intuitivo per le foto e i video.

Un pulsante fisico per la fotocamera: ritorno al passato?

Secondo le immagini trapelate, il Nothing Phone (3a) potrebbe includere un pulsante laterale aggiuntivo pensato esclusivamente per avviare rapidamente la fotocamera e scattare foto. Questo tasto ricorda i pulsanti di scatto presenti su vecchi smartphone Sony e Nokia, che permettevano di migliorare la stabilità degli scatti senza dover toccare il display. Questa scelta potrebbe rendere il Nothing Phone (3a) più pratico per i content creator e per chi usa spesso la fotocamera del telefono. Con un pulsante dedicato, diventa più semplice catturare foto e video in movimento senza perdere il momento giusto. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il pulsante potrebbe avere funzioni personalizzabili, come:

Scatto rapido con una singola pressione;

Registrazione video con una pressione prolungata;

Zoom o modalità avanzate con doppia pressione.

Questa caratteristica potrebbe essere integrata nel software Nothing OS, permettendo agli utenti di personalizzare il comportamento del pulsante in base alle proprie preferenze. Il Nothing Phone (3a) dovrebbe posizionarsi nella fascia media, mantenendo il design trasparente e l’illuminazione Glyph, elementi distintivi del brand. Il processore potrebbe essere uno Snapdragon di fascia medio-alta, accompagnato da un display AMOLED con refresh rate elevato.

La compagnia di Carl Pei potrebbe anche migliorare il comparto fotografico, magari con un sensore principale più avanzato e nuove ottimizzazioni software per la fotografia notturna e i video. Nothing non ha ancora rivelato una data ufficiale per il lancio del Phone (3a), ma considerando il flusso di leak, l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Il brand ha già confermato che il 2025 sarà un anno ricco di novità, con diversi prodotti in arrivo.

L’introduzione di un pulsante fisico per la fotocamera sul Nothing Phone (3a) potrebbe rappresentare un ritorno a un’esperienza di scatto più naturale e intuitiva. Se confermato, questo dettaglio potrebbe renderlo una scelta interessante per chi cerca uno smartphone versatile e con un focus sulla fotografia.