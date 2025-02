Intel Nova Lake: spuntano le prime voci speculative sulle nuove CPU

Durante una call con gli investitori, nello specifico quella per la chiusura dell’ultimo trimestre del 2024, sembra che Inter abbia annunciato all’interno delle proprie file i progetti inerenti la prossima generazione di CPU che arriverà nel 2026, il nome della famiglia è Nova Lake, la quale è rappresenterà un passo in avanti in termini di miglioramenti generazionali decisamente evidente e soprattutto più netto rispetto alle soluzioni che abbiamo visto arrivare per il 2025.

Passo in avanti

Nello specifico, l’azienda ha grandi progetti per quanto riguarda questa linea di processori e dovrebbe impegnarsi a preparare numerose varianti per poter coprire sia la fascia desktop che la fascia laptop con numerose possibilità, alcune voci di corridoio dicono che “Nova Lake” utilizzerà il nodo 14A di Intel e il processo produttivo 2 nm di TSMC, per quanto riguarda l’impostazione interna, avremo core prestazionali che saranno basati su Coyote Cove, mentre quelli orientati all’efficienza adotteranno l’architettura Arctic Wolf.

Ulteriori voci di corridoio affermano che l’impostazione di punta della famiglia avrà il nome un codice NVL-S o NVL-SK, arrivando a offrire i 16 core prestazionali (P-Cores) e 32 core efficienti (E-Cores), grazie al riutilizzo dei tile in configurazione 2x (8P+16E).

Ovviamente si tratta di configurazioni a prestazioni decisamente molto elevate e dedicate ad una fascia alta del mercato, nonostante tutto però è evidente che l’azienda si stia preparando per un salto generazionale decisamente molto più importante ed evidente rispetto a quello che abbiamo visto quest’anno, segno che forse sarebbe meglio aspettare il prossimo anno se sia intenzione di aggiornare il proprio processore con la soluzione Intel, come se non bastasse l’azienda dovrebbe produrre anche ulteriori varianti con un’impostazione architetturale più compatta e con prestazioni leggermente inferiori ma dedicate alla fascia di mercato mainstream che ovviamente rappresenta la fetta più grossa e più popolata di utenti, le soluzioni come sempre avranno il suffisso H o S.