PosteMobile e la nuova offerta con giga e chiamate illimitate

PosteMobile amplia la sua serie di offerte con Creami Extra WOW 50 Edizione 2024. Un piano pensato per chi desidera un servizio completo a un costo davvero contenuto. Con un canone mensile di 5,99€, i nuovi clienti possono usufruire di 50GB di traffico dati in 4G+. Oltre a poter contare su una velocità di navigazione che arriva fino a 300Mbps e a chiamate e SMS illimitati.

L’attivazione prevede un costo di 10€ per la SIM, a cui si aggiunge una prima ricarica obbligatoria di altri 10 euro. Cifra che copre il primo mese di utilizzo. La rete utilizzata per il servizio è Vodafone. Quest’ ultima è da sempre sinonimo di garanzia e di un’ampia copertura nazionale, che supera il 99% della popolazione.

PosteMobile: condizioni di rinnovo e costi in caso di credito insufficiente

Tra i vantaggi inclusi senza costi extra vi sono l’avviso di chiamata, i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”. Oltre ovviamente alla possibilità di controllare il proprio credito residuo al numero 401212. L’offerta comprende anche la funzione hotspot, che consente di condividere la connessione con altri dispositivi senza dover pagare nulla.

Il rinnovo mensile dell’offerta avviene automaticamente. A condizione però che la SIM disponga di credito sufficiente. Infatti se quest’ ultimo non risulta essere abbastanza per coprire il rinnovo mensile saranno applicate le tariffe standard. Ovvero, 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per gli SMS e 2€ al giorno per 500MB alla prima connessione, se la tariffa dati base è attiva. Qualora questa sia disabilitata, il traffico dati resterà bloccato fino al pagamento dell’offerta.

I clienti possono gestire l’opzione base del traffico dati attraverso diversi canali. Ad esempio, inviando un SMS gratuito al 4071160, accedendo all’area personale del sito PostePay, contattando il 160 o utilizzando l’app PostePay. Maggiori dettagli, inclusi i termini e le condizioni contrattuali, sono disponibili facilmente online sul sito web e presso gli uffici postali.