Vodafone Young per under 30: 200 Giga, minuti illimitati e sconti

Vodafone lancia un’offerta dedicata ai giovani sotto i 30 anni, pensata per chi desidera un pacchetto completo a un prezzo competitivo. La nuova promozione offre 200 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS al mese, il tutto per 9,99 euro. L’attivazione ha un costo una tantum di 9,99 euro, mentre la spedizione della SIM è gratuita se l’offerta viene sottoscritta online.

Vodafone lancia l’offerta 5G per giovani

Grazie alla rete Vodafone 5G, i clienti possono navigare ad alta velocità, a condizione di avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal servizio. Inoltre, all’interno dell’Unione Europea, una parte del traffico dati incluso nel piano – pari a 12,6 Giga – può essere utilizzata senza costi aggiuntivi. I minuti e gli SMS illimitati sono soggetti alle condizioni di uso corretto e lecito stabilite dal contratto, garantendo un utilizzo equo del servizio.

Un ulteriore vantaggio per gli utenti è rappresentato dalla possibilità di accedere a sconti esclusivi con i partner Vodafone. La promozione include un catalogo di prodotti e servizi acquistabili a prezzo ridotto, con collaborazioni che spaziano dal settore dei viaggi al food delivery, fino all’abbigliamento e al gaming. Tra i marchi coinvolti figurano WeRoad, Satispay, Just Eat, ABOUT YOU e GameStop, con risparmi che possono arrivare fino a 100 euro al mese.

Per chi sceglie di attivare l’offerta con addebito automatico su carta di credito o conto corrente, Vodafone garantisce il blocco del prezzo per 24 mesi, assicurando così stabilità e trasparenza sui costi. Inoltre, per evitare di rimanere senza credito, il saldo viene ricaricato automaticamente di 5 euro ogni volta che scende sotto questa soglia.

L’offerta include anche il piano tariffario Vodafone 25 New, che comprende servizi aggiuntivi come Smart Passport 2.0 per il roaming internazionale, la segreteria telefonica e le notifiche di chiamata. Con questa iniziativa, Vodafone punta a conquistare un pubblico giovane e sempre connesso, offrendo una combinazione di vantaggi che vanno oltre il semplice traffico dati e voce.