Il tuo prossimo regalo super tecnologico? Scoprilo da Expert

San Valentino è qui, ma chi ha detto che si debba per forza regalare fiori o cioccolatini? Del resto, Elton John ci ha insegnato con “Your Song” che non serve dover regalare la luna per dimostrare il vostro amore. Certo, se siete stonati come una campana, evitate serenate improvvise o altro. Magari regalate qualcosa di tecnologico oppure se vi sentite come Bridget Jones che canta “All by myself” consolatevi con un dono per voi stessi. Perché non cogliere l’occasione e regalarsi qualcosa di davvero speciale? Expert è qui per aiutarvi a trovare il vostro true love tecnologico, con offerte che vi faranno innamorare all’istante.

Offerte irresistibilmente imperdibili da Expert

Non avete ancora trovato il televisore dei vostri sogni? Perché non dare un’occhiata al Samsung TV UE85DU7170UXZT da 85 pollici? È come portare il cinema a casa, a soli 999 euro. Ma se cercate qualcosa di più compatto e raffinato, il LG OLED48C44LA da 48 pollici potrebbe essere la scelta giusta, al costo wow da Expert a 999 euro. Quale sarà il vostro prossimo grande schermo? E per la vostra cucina, siete pronti a far colpo con il frigorifero dei vostri sogni? L’Electrolux LNS5LE18S è elegante e funzionale, perfetto per mantenere tutto fresco e ordinato, a soli 499 euro. E se siete pronti a trasformare la vostra routine del bucato, la lavatrice Haier HW100-BP14929A-S è la compagna ideale per famiglie numerose, con i suoi 10 kg di capienza. Anche l’asciugatrice Beko BMEPT481SBI, in offerta da Expert a 499 euro, vi libererà dallo stress degli stendini in giro per casa. Ma non finisce qui. Per i gamer che sognano la PS5, Expert ha l’esclusivo Sony Entertainment Bundle al costo spaziale di 449,90 euro. E perché non completare il tutto con le cuffie Trust Gaming GXT 498 Forta? Suono avvolgente, design accattivante, e il prezzo di 39,90 euro è irresistibile. Cliccate qui per queste eccezionali promo regalate da Expert.