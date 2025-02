Apple ripristina la possibilità di creare backup avviabili con macOS Sequoia 15.3

Con il rilascio di macOS Sequoia 15.3, Apple ha finalmente risolto un problema che impediva alle persone di creare backup avviabili del sistema operativo. Il malfunzionamento era stato riscontrato da molti utilizzatori di software di terze parti come SuperDuper!. Ovvero uno dei programmi più popolari per la clonazione del disco. Chi tentava di effettuare una copia avviabile del proprio Mac si imbatteva in un messaggio di errore che segnalava “Resource Busy”, bloccando l’ intero processo.

Il problema era stato introdotto con macOS 15.2 a causa di una modifica alla funzione Replicator, il sistema che gestisce la copia delle partizioni essenziali come Preboot e Recovery. L’impossibilità di completare il backup aveva generato numerose segnalazioni, fino a quando lo sviluppatore di SuperDuper! aveva evidenziato la questione a dicembre 2024. Apple ha quindi finalmente corretto l’errore con la nuova versione del sistema operativo. Consentendo alle persone di tornare a creare copie avviabili senza dover aggiornare i software di backup.

Apple e la questione dei drive esterni

Non è ancora chiaro se la modifica introdotta in macOS 15.2 fosse un bug o una scelta deliberata da parte di Apple. L’azienda però, da tempo, ha adottato una politica volta a limitare l’avvio dei Mac da unità esterne, ufficialmente per ragioni di sicurezza e privacy. Negli ultimi anni, tali restrizioni però si sono intensificate sempre di più. Fino a rendere sempre più complicato avviare il sistema operativo da un drive esterno.

Oltre alla risoluzione di questo problema, macOS Sequoia 15.3 introduce anche alcune novità interessanti. Tra queste, vi è Genmoji, una nuova funzione basata su Apple Intelligence che permette di creare emoji personalizzate direttamente nell’app Messaggi e in altre applicazioni. Anche la Calcolatrice ha ricevuto un aggiornamento. Essa consente infatti di ripetere l’ultima operazione semplicemente premendo nuovamente il tasto “uguale”.

In più, si è provveduto a migliorare la gestione delle notifiche. Ciò attraverso un nuovo stile grafico per i riepiloghi e una gestione più intuitiva dalla schermata di blocco. Insomma, per chi ancora non lo sapesse, l’aggiornamento è ora disponibile per tutti i Mac compatibili e include anche importanti correzioni di sicurezza.