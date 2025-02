Zalando, attenzione alla nuova truffa phishing

In rete circolano ogni giorno tante truffe. I cybercriminali, infatti, sono sempre in agguato ed escogitano nuove trappole per abbindolare le vittime innocenti. Per farlo, i truffatori sfruttano spesso il nome di noti marchi e brand. Tra questi, in questi ultimi giorni è stata individuata una nuova truffa che sta sfruttando il brand di Zalando. Come spesso succede, anche questa volta i truffatori stanno utilizzando come metodo una truffa di tipo phishing. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Zalando, attenzione alla nuova truffa in rete di tipo phishing

In questi ultimi giorni sta circolando in rete una nuova truffa ai danni degli utenti utilizzatori di Zalando. Come già accennato in apertura, i cybercriminali e i truffatori stanno utilizzando una truffa di tipo phishing per far cadere in trappola le proprie vittime. In particolare, i malcapitati stanno ricevendo delle strane email.

In apparenza, sembra che queste email provengano proprio dal noto marchio Zalando. All’interno di questa email, gli utenti vengono invitati a compilare un semplice questionario. La cosa che attira l’attenzione degli utenti, però, è la possibilità di ricevere un fantastico premio una volta che sarà compilato il questionario. Quest’ultimo sembra riguardare apparentemente l’esperienza di acquisto sul sito di e-commerce Zalando.

Il premio che gli utenti dovrebbero vincere una volta compilato il questionario sarebbe una Carta Regalo dal valore di 150 euro. Tuttavia, è chiaro che gli utenti non riceveranno proprio nulla, anzi. Una volta compilato il questionario, infatti, gli utenti daranno i propri dati sensibili in pasto ai truffatori. Tra questi, forniranno dati personali riguardanti anche coordinate bancarie e molto altro.

Uno dei consigli in situazioni del genere è prestare sempre la massima attenzione. Con alcuni accorgimenti, infatti, a volte è possibile capire se ci si trova di fronte ad una email autentica oppure ad una email truffa, guardando ad esempio il mittente e l’oggetto di quest’ultima.