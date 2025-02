Google Telefono, ecco i filtri importanti.

Oramai dal semplice telefono come era una volta, siamo passati a delle tecnologie che ci migliorano questa pratica che noi quotidianamente facciamo. Infatti Google sta prendendo larga scala sviluppando migliorie software riguardo la telefonia. Ne è un esempio Google Telefono che al momento non fa grandi distinzioni riguardanti la nostra cronologia delle chiamate. Per meglio dire nessuna, infatti quest’ultime sono visualizzate in un determinato elenco unico sia per quelle perse, ricevute o effettuate. Questo “problema” risulta molto scomodo e confusionario, però sappiamo che Google potrebbe molto presto cambiare sotto questo aspetto.

La novità del fronte di Google, forse ci aiuterà riguardo le nostre chiamate.

Il teardown dell’APK di Google Telefono riguardo la versione 159.0.718038457-publicbeta-pixel24 svolto da Android Authority, ha tolto i veli alla novità riguardante questo ambito che big G sta lavorando. Come detto prima si sta lavorando per introdurre sull’app Google Telefono dei filtri per la cronologia delle chiamate. Oggi sappiamo che le rilevazioni dettate dall’app riescono ad individuare 5 voci delle chiamate, “Tutte”, “Perse”, “Contatti”, “Non-Spam” e alla fine “Spam”. Tuttavia la funzione in questione ancora non è abilitata neanche sul canale beta, e quest’ultima emerge solo grazie ad un operazione di forzatura.

A prescindere da ciò noi non possiamo sapere quando il colosso Google, implementerà questa nuova funzione, e tra l’altro anche molto comoda sull’app Telefono. Va considerato, inoltre, che prime dell’integrazione di questa funzione i filtri già esistenti potrebbero aumentare o variare. Non è minimamente sbagliata l’idea, per esempio, di riuscire a separare le proprie chiamate in uscita da quelle che sono in entrata. Sicuramente però, a Mountain View si sono subito resi conto che le varie disposizioni di ora non vanno più bene, per questo si sono rimessi in gioco per riuscire a dare all’utente un’esperienza più pratica e razionale, anche dopo aver riguardato la disposizione per rifiutare o accettare chiamate dei pulsanti.