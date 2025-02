Xiaomi 15 Ultra, in foto per la prima volta.

L’era degli smartphone sta andando sempre più avanti. Ormai nuovi software creati, molto più elaborati e pesanti, quindi richiedono degli hardware più potenti. Tutte le case produttrici di telefonia mobile quindi si stanno sempre più orientando negli investimenti riguardante questo settore. Non è da meno la nota azienda cinese Xiaomi. Infatti il colosso produttore di smartphone ha lanciato la serie Xiaomi 15 alla fine di ottobre, segnando in maniera definitiva il debutto del chip Snapdragon 8 Elite sul mercato, vediamo i dettagli dell’Ultra.

Mostrato il “lato B” dello Xiaomi 15 Ultra, la tecnologia che avanza.

Xiaomi 15 Ultra, finalmente possiamo vederlo in foto, grazie a Xiaomi. Il modello top di gamma, ovvero la versione Ultra è attesa sul mercato in Cina, durante il corso del mese prossimo, per poi essere esposto al mondo durante il MWC 2025, già in scaletta per l’inizio di marzo. Molto di recente sono sopraggiunti dei render di Xiaomi 15 Ultra, ma attualmente ci è arrivata una foto che mette in evidenza il lato B di questo smartphone Android top di gamma. L’utente di X noto come Kartikey Singh ha mostrato al mondo una foto in cui si nota chiaramente lo Xiaomi 15 Ultra che rivela il suo magnifico design molto iconico, circolare e particolare, per quanto riguarda l’isola delle varie fotocamere posteriori che ha.

L’immagine ci rivela una configurazione di tre fotocamere dove il sensore principale è da 1 pollice con 50 MP, in se sono abbinati un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobbiettivo da 50 MP con uno zoom di 3x. Nella parte superiore possiamo notare anche il flash LED. Oltre a ciò, la foto ci rivela un anellino rosso attorno al modulo che ospita le fotocamere con un contrasto netto con il pannello posteriore formato da pelle vegana nera, comunque vien voce che l’azienda potrebbe offrire opzioni ceramiche o vetro. Nel modulo fotografico si nota il marchio LEICA, orientato in verticale e non orizzontale.