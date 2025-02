WindTre Super 5G con 200 GB a meno di 10€ al mese

Questo mese WindTre continua a riservare le sue offerte più vantaggiose ai giovani utenti che decidono di acquistare una nuova SIM. Grazie alla sua offerta Super 5G, il gestore propone ben 200 GB di traffico dati al mese a tutti i nuovi clienti aventi età massima 30 anni, i quali hanno la possibilità di attivare una nuova linea o richiedere il trasferimento del numero dal precedente operatore e usufruire di tantissimi servizi.

WindTre Super 5G: come attivare l’offerta

L‘offerta WindTre Super 5G può essere attivata esclusivamente dai nuovi clienti di età massima 30 anni e dagli over 65. I clienti in questione hanno a disposizione due differenti modalità di attivazione: online o presso i punti vendita. Attivando l’offerta online sarà possibile acquistare la SIM e riceverla gratuitamente a casa tramite corriere. In questo caso, i clienti dovranno sostenere la spesa necessaria per l’acquisto della SIM tramite carta di credito o PayPal; costo di attivazione e spedizione saranno offerti gratuitamente dal gestore. In caso di attivazione presso uno dei punti vendita abilitati, invece, sarà possibile sostenere la spesa direttamente in sede.

Costo, contenuti e servizi inclusi

Il gestore WindTre è solito proporre offerte ricche di Giga di traffico dati e anche in questo caso soddisfa l’esigenza dei suoi clienti proponendo ogni mese ben 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile, ma non solo. I clienti hanno a disposizione una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS da inviare a chiunque e 12,6 GB per la navigazione in Unione Europea.

La spesa da sostenere per il rinnovo mensile dell’offerta ammonta a soli 9,99 euro e dovrà saldata tramite carta di credito o PayPal. Il gestore consente di optare anche per il pagamento tramite credito residuo ma, in questo caso, pur mantenendo invariato il costo di rinnovo, riduce la quantità di traffico dati a soli 100 GB al mese.

Qualunque sia la versione dell’offerta richiesta, il gestore permette di sfruttare numerosi vantaggi, tra questi la possibilità di abbinare uno smartphone a rate da 0€ a mese e numerosi servizi extra, come il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, la segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho cercato.