Microsoft: rimossa la documentazione per installare Windows 11 su PC vecchi

A quanto pare, Microsoft proprio non vuole scendere a compromessi per quanto riguarda l’installazione di Windows 11 sui sistemi non supportati, come ben sapete l’ultimo sistema operativo dell’azienda di Redmond È stato il primo a introdurre pesanti limitazioni non tanto da un punto di vista delle prestazioni, bensì da un punto di vista legato alla sicurezza, il sistema infatti non è installabile su tantissimi pc a causa di un hardware che presenta falle di sicurezza non risolvibili dal momento che a livello hardware.

Qualche mese fa, l’azienda aveva mostrato una leggera apertura in favore di un’installazione non supportata pur mantenendo la totale responsabilità a carico dell’utente, ora assistiamo ad un altro passo indietro dal momento che all’interno delle proprie pagine ufficiali l’azienda sembra aver rimosso tutti i riferimenti a una possibile installazione non supportata che andava a funzionare tramite una modifica ad una chiave di registro.

Tutto scomparso

Effettivamente, dal sito ufficiale di Microsoft tutta la documentazione inerente questa procedura è stata completamente rimossa, in tutta probabilità la rimozione avvenuta anche in tempi abbastanza recenti e probabilmente poco dopo il rilascio del major update arrivato da poco, segno che dunque Microsoft non vuole più scendere a compromessi e probabilmente sta anche implementando dei blocchi migliorati per impedire l’installazioni non supportate.

A suffragare questa ipotesi sta anche il fatto che tutti i vari tools che precedentemente applicavano tale modifica alla chiave di registro per poter bypassare tutti i controlli adesso funzionano tramite metodi diversi e aggiornati, segno che probabilmente Microsoft sta lavorando per introdurre blocchi più serrati in modo da dire una volta per tutte a Dio, alle vecchie postazioni che non garantiscono una sicurezza del sistema accettabile secondo l’azienda, in primis parliamo dell’assenza del TPM 2.0 ma anche del Secure Boot.

In definitiva è facile intuire che molto presto l’unico modo per installare Windows 11 nel caso abbiate ancora Windows 10 sarà quello di aggiornare l’hardware del vostro pc senza mezzi termini.