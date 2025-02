TIM, promo FOLLE per gli under 30 con 250 GB in 5G

Sembra che l’operatore telefonico italiano TIM abbia in mente un nuovo regalo per alcuni suoi clienti. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova super offerta rivolta però esclusivamente ai suoi nuovi clienti con una età inferiore ai 30 anni. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata TIM Young & Music Easy. Quest’ultima è piuttosto conveniente dato che arriva ad includere una quantità esagerata di traffico dati pari a ben 250 GB anche in 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Young & Music Easy, nuova super offerta con 250 GB per gli under 30

In questi ultimi giorni gli utenti under 30 dell’operatore telefonico italiano TIM potranno attivare una nuova super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata TIM Young & Music Easy. Si tratta in realtà di una nuova versione di un’offerta proposta già in passato dall’operatore che si chiamava TIM Young Easy.

Rispetto al passato, con questa nuova versione tutti gli utenti TIM con una età inferiore ai 30 anni potranno avere a disposizione ogni mese un bundle davvero esagerato. Nello specifico, la nuova offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 minuti per chiamare i numeri dell’Unione Europea, 200 sms da inviare verso tutti i numeri, Apple Music incluso e anche ben 250 GB di traffico dati. Come già accennato prima, questi giga saranno validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Gli utenti potranno navigare infatti con il 5G Ultra di TIM, che prevede il supporto alla rete 5G alla velocità massima pari a 2 gbps. Nei 250 GB, sono inoltre compresi 22 GB da sfruttare per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. L’operatore ha deciso di proporre in promozione il costo di questa offerta. In particolare, gli utenti dovranno sostenere un costo scontato di 9,99 euro al mese per i primi tre mesi. Successivamente, il costo sarà pari a 16,99 euro al mese. Ricordiamo che sarà necessario però selezionare il metodo di pagamento di TIM Ricarica Automatica.