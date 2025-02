Continental, chiusura di alcuni impianti in Germania

Il settore automotive continua ad affrontare una vera e propria crisi che sta portando molti costruttori a dover fare i conti con revisione delle strategie ma non solo. La crisi, in Europa ma soprattutto in Germania, sta costringendo alcune realtà a dover fare i conti con chiusure degli stabilimenti e licenziamenti dei lavoratori. Una situazione che va avanti ormai da mesi e che purtroppo potrebbe essere destinare a proseguire ancora per un po’. Tra le aziende colpite, c’è anche la divisione ContiTech di Continental.

A preoccupare particolarmente è la difficoltà in cui si trovano alcune case automobilistiche. Aziende che non aver raggiunto il successo, con il lancio di nuovi veicoli, devono fare i conti con una crisi che porta a veri e propri fallimenti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

ContiTech: chiude la divisione di Continental

Una crisi auto che continua a colpire anche realtà che si sono sempre contraddistinte grazie al successo raggiunto. E’ il caso della divisione ContiTech di Continental che nelle scorse ore ha annunciato di dover chiudere alcuni impianti in Germania.

Secondo quanto diffuso, ContiTech sta valutando la chiusura di un totale di tre stabilimenti in Germania, quello di Bad Blankenburg, Stolzenau e Moers. Inoltre, probabilmente procederà anche con la sospensione della produzione nella doppia sede di Frohburg e Geithain, in Sassonia.

Delle decisioni che l’azienda sta attentamente valutando visto che prevederebbero anche il taglio di più di 7.000 posti di lavoro per poter risparmiare un totale di 400 milioni di euro all’anno a partire dal 2025. Non a caso, si tratta di decisioni molto complesse che lo stesso Philip Nelles, membro del consiglio esecutivo di Continental e responsabile della divisione ContiTech ha voluto commentare. Secondo quanto dichiarato, i dolorosi passi che l’azienda sta per intraprendere sono necessari per riposizionare l’azienda verso una crescita economica sostenibile.