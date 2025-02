Apple Watch: più quadranti con secondi, ma solo quelli scelti

L’Apple Watch Series 10 è il primo modello della gamma a introdurre la possibilità di visualizzare il conteggio dei secondi in modalità Always on Display. Tuttavia, questa funzione presenta una limitazione significativa: è disponibile solo su alcuni quadranti, un numero estremamente ridotto fino a pochi giorni fa. Con l’aggiornamento watchOS 11.3, Apple ha aggiunto un quarto quadrante compatibile, Ritmo dell’unità, accanto ai tre già presenti sin dal lancio del dispositivo.

Nuovo quadrante su Apple Watch

La decisione di Apple di limitare questa funzione esclusivamente ai nuovi quadranti ha suscitato diverse perplessità. In passato, si era ipotizzato che il design dei quadranti potesse essere aperto anche a sviluppatori di terze parti, ma nel tempo è emerso che qualsiasi novità in questo ambito sarebbe arrivata solo dall’azienda di Cupertino. E così, per ottenere l’indicazione dei secondi sempre visibile, gli utenti devono affidarsi unicamente alle scelte di Apple e attendere eventuali nuove introduzioni.

Tra i quadranti che attualmente supportano questa funzionalità spicca Flusso, che utilizza un indicatore a linea che si sposta progressivamente verso l’alto segnando il trascorrere del tempo. Riflessi, invece, offre un design più tradizionale, con una lancetta dei secondi che accompagna il movimento delle ore e dei minuti. Attività digitale è l’unico a mostrare i secondi in formato numerico, mentre Ritmo dell’unità, introdotto di recente, segue la stessa impostazione di Riflessi ma con uno sfondo ispirato ai temi della cultura e della storia della comunità nera.

L’introduzione di Ritmo dell’unità sembra confermare la strategia di Apple di rinnovare gradualmente il parco quadranti, offrendo le nuove funzionalità solo sui design più recenti. In questo modo, la casa di Cupertino spinge gli utenti ad adottare le ultime proposte grafiche, eliminando progressivamente quelle meno popolari.

Nonostante sarebbe tecnicamente possibile estendere questa funzione ai quadranti già esistenti, Apple ha scelto una direzione diversa. Molti utenti avrebbero probabilmente apprezzato una maggiore flessibilità, soprattutto chi non ha trovato una piena affinità con le ultime introduzioni estetiche. Per il momento, però, la volontà dell’azienda appare chiara: le novità arriveranno solo attraverso i quadranti che deciderà di introdurre in futuro.